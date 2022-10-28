    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, зап

    760мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.36eur61.57
    ТЕМА ДНЯ

    Шойгу: задача по мобилизации выполнена

    Nokian Tyres продает свой российский бизнес «Татнефти» за 400 млн евро

    2750
    17 комментариев

    Финский производитель автомобильных шин Nokian Tyres подписал соглашение о продаже своего российского бизнеса компании «Татнефть». Ожидается, что сумма сделки составит около 400 млн евро.

    Как сообщается 28 октября в материалах компании для инвесторов, на окончательную сумму сделки среди прочего повлияет корректировка денежного капитала и изменения курса евро к рублю. Сделка должна быть одобрена российскими регулирующими органами, что вносит неопределенность относительно сроков и условий ее закрытия.

    Предполагается, что после продажи бизнеса компания прекратит все операции в России, а персонал перейдет к новому владельцу.

    Nokian Tyres занимается разработкой и производством шин для легкового, коммерческого и грузового транспорта и тяжелой техники, в том числе для сложных климатических условий. Компания объявила об уходе из России в июне 2022 года. При этом в стране находится ее крупнейший производственный актив — завод во Всеволожском районе Ленинградской области, выпускающий более 14 миллионов шин в год.

    Как отмечают в Nokian Tyres, выход из России существенно повлияет на ее финансовые результаты. В 2021 году около 80% автомобильных шин фирмы было произведено в России, а направление бизнеса «Россия и Азия» обеспечило до 20% чистых продаж. В компании ожидают, что продажа бизнеса в ближайшие два-три года будет отрицательно сказываться на продажах, особенно в Центральной Европе.

    Убытки Nokian Tyres от обесценивания активов в России во втором квартале 2022 года составили около 300 млн евро. Стоимость чистых активов компании в РФ и Белоруссии на 30 сентября 2022 года составляет около 480 млн евро.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    Алик-128 Окт 2022 в 18:12
    Татары Neste купили, теперь Nokian… К слову, в Финляндии тоже есть свои татары. Конспирология рулит
    +1−2
    Нормальный Русский ZV28 Окт 2022 в 17:36
    Если честно, очень некачественные колеса были. Всегда брал контик, мишу, ёку, ханкук.
    +1−4
    mwr28 Окт 2022 в 17:30
    никто не хочет иметь дела с сумасшедшими
    +4−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close