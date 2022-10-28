Nokian Tyres продает свой российский бизнес «Татнефти» за 400 млн евро

Финский производитель автомобильных шин Nokian Tyres подписал соглашение о продаже своего российского бизнеса компании «Татнефть». Ожидается, что сумма сделки составит около 400 млн евро.
Как сообщается 28 октября в материалах компании для инвесторов, на окончательную сумму сделки среди прочего повлияет корректировка денежного капитала и изменения курса евро к рублю. Сделка должна быть одобрена российскими регулирующими органами, что вносит неопределенность относительно сроков и условий ее закрытия.
Предполагается, что после продажи бизнеса компания прекратит все операции в России, а персонал перейдет к новому владельцу.
Nokian Tyres занимается разработкой и производством шин для легкового, коммерческого и грузового транспорта и тяжелой техники, в том числе для сложных климатических условий. Компания объявила об уходе из России в июне 2022 года. При этом в стране находится ее крупнейший производственный актив — завод во Всеволожском районе Ленинградской области, выпускающий более 14 миллионов шин в год.
Как отмечают в Nokian Tyres, выход из России существенно повлияет на ее финансовые результаты. В 2021 году около 80% автомобильных шин фирмы было произведено в России, а направление бизнеса «Россия и Азия» обеспечило до 20% чистых продаж. В компании ожидают, что продажа бизнеса в ближайшие два-три года будет отрицательно сказываться на продажах, особенно в Центральной Европе.
Убытки Nokian Tyres от обесценивания активов в России во втором квартале 2022 года составили около 300 млн евро. Стоимость чистых активов компании в РФ и Белоруссии на 30 сентября 2022 года составляет около 480 млн евро.