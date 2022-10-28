Nokian Tyres продает свой российский бизнес «Татнефти» за 400 млн евро

Как сообщается 28 октября в материалах компании для инвесторов, на окончательную сумму сделки среди прочего повлияет корректировка денежного капитала и изменения курса евро к рублю. Сделка должна быть одобрена российскими регулирующими органами, что вносит неопределенность относительно сроков и условий ее закрытия.

Финский производитель автомобильных шин Nokian Tyres подписал соглашение о продаже своего российского бизнеса компании «Татнефть». Ожидается, что сумма сделки составит около 400 млн евро.

Предполагается, что после продажи бизнеса компания прекратит все операции в России, а персонал перейдет к новому владельцу.



Nokian Tyres занимается разработкой и производством шин для легкового, коммерческого и грузового транспорта и тяжелой техники, в том числе для сложных климатических условий. Компания объявила об уходе из России в июне 2022 года. При этом в стране находится ее крупнейший производственный актив — завод во Всеволожском районе Ленинградской области, выпускающий более 14 миллионов шин в год.

