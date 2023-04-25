Бывший завод Nokian Tyres под Петербургом начнет выпускать шины под новым брендом

Бывший завод Nokian Tyres во Всеволожске будет выпускать шины под брендом Ikon Tyres. Об этом сообщила 25 апреля компания «Татнефть», которая ранее выкупила российские активы у финской компании. Продуктовая линейка пока не раскрывается.

По условиям лицензионного соглашения «Татнефть» должна перестать использовать все товарные знаки и наименования, принадлежащие Nokian Tyres plc, кроме бренда Nordman. Под ним продолжается выпуск шин среднеценового сегмента.



Ikon Tyres также взяла на себя обязательства по обслуживанию производственной и расширенной гарантии по ранее проданным в России шинам под брендом Nokian Tyres, вне зависимости от страны производства.

Финский производитель автомобильных шин Nokian Tyres окончательно ушёл из России в конце марта 2023 года. Сделка с «Татнефтью» оценивалась в 23 млрд рублей.

