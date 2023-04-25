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    Бывший завод Nokian Tyres под Петербургом начнет выпускать шины под новым брендом

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    Бывший завод Nokian Tyres во Всеволожске будет выпускать шины под брендом Ikon Tyres. Об этом сообщила 25 апреля компания «Татнефть», которая ранее выкупила российские активы у финской компании. Продуктовая линейка пока не раскрывается.

    По условиям лицензионного соглашения «Татнефть» должна перестать использовать все товарные знаки и наименования, принадлежащие Nokian Tyres plc, кроме бренда Nordman. Под ним продолжается выпуск шин среднеценового сегмента.


    Ikon Tyres также взяла на себя обязательства по обслуживанию производственной и расширенной гарантии по ранее проданным в России шинам под брендом Nokian Tyres, вне зависимости от страны производства.
    Финский производитель автомобильных шин Nokian Tyres окончательно ушёл из России в конце марта 2023 года. Сделка с «Татнефтью» оценивалась в 23 млрд рублей.

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    Nokian TyresВсеволожскШины
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