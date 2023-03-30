Nokian Tyres заявила о прекращении всей своей деятельности в России

Финский производитель автомобильных шин Nokian Tyres (фин. Nokian Renkaat) окончательно ушёл из России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 30 марта на официальном сайте компании.



«Nokian Tyres plc закрыла сделку по продаже своих активов в России ПАО «Татнефть» после завершения регистрационных формальностей в РФ. Теперь Nokian Tyres прекратила все свои операции на территории России», — сказано в записи.



По данным финских СМИ, за сделку компания выручила 285 млн евро. Договор купли-продажи российских заводов компании подписали ещё 28 октября 2022 года.

