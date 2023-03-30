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    Nokian Tyres заявила о прекращении всей своей деятельности в России

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    62 комментария

    Финский производитель автомобильных шин Nokian Tyres (фин. Nokian Renkaat) окончательно ушёл из России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 30 марта на официальном сайте компании.

    «Nokian Tyres plc закрыла сделку по продаже своих активов в России ПАО «Татнефть» после завершения регистрационных формальностей в РФ. Теперь Nokian Tyres прекратила все свои операции на территории России», — сказано в записи.

    По данным финских СМИ, за сделку компания выручила 285 млн евро. Договор купли-продажи российских заводов компании подписали ещё 28 октября 2022 года.

    В середине марта 2023 года стало известно, что правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями разрешила Nokian Tyres продать свой бизнес в РФ. Сделку оценили в 23 млрд рублей, или 286 млн евро по курсу ЦБ РФ от 13 марта. Изначально финны рассчитывали на сумму в 400 млн евро. Итоговую цену в числе прочего поменяли «денежные резервы и сумма оборотного капитала, а также изменения по курсу рубля/евро».

    Об уходе из России Nokian Tyres объявила в июне 2022 года. При этом в России остался её крупнейший производственный актив — завод во Всеволожском районе Ленобласти.

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    Комментарии 62

    SU LUX INN30 Мар 2023 в 14:20
    да, придется Теперь на репе ездить!
    +2−0
    Avs715330 Мар 2023 в 14:05
    В одном только Питере народу больше, чем во всей финке.
    А у них там даже заборы низзя, а то бы шинами выложить можно бы было...
    +2−1
    Pilat30 Мар 2023 в 14:03
    Да что всполошились то.
    Будет теперь называться просто по другому
    ШИНА и ТОЧКА!
    +1−2
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