Nokian Tyres заявила о прекращении всей своей деятельности в России

Финский производитель автомобильных шин Nokian Tyres (фин. Nokian Renkaat) окончательно ушёл из России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 30 марта на официальном сайте компании.
«Nokian Tyres plc закрыла сделку по продаже своих активов в России ПАО «Татнефть» после завершения регистрационных формальностей в РФ. Теперь Nokian Tyres прекратила все свои операции на территории России», — сказано в записи.
По данным финских СМИ, за сделку компания выручила 285 млн евро. Договор купли-продажи российских заводов компании подписали ещё 28 октября 2022 года.
В середине марта 2023 года стало известно, что правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями разрешила Nokian Tyres продать свой бизнес в РФ. Сделку оценили в 23 млрд рублей, или 286 млн евро по курсу ЦБ РФ от 13 марта. Изначально финны рассчитывали на сумму в 400 млн евро. Итоговую цену в числе прочего поменяли «денежные резервы и сумма оборотного капитала, а также изменения по курсу рубля/евро».
Об уходе из России Nokian Tyres объявила в июне 2022 года. При этом в России остался её крупнейший производственный актив — завод во Всеволожском районе Ленобласти.