    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, ю-з

    766мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.5eur101.98

    Газпромбанк выкупил сеть ТЦ «Мега» у шведской компании

    1139
    4 комментария

    Газпромбанк купил у шведской компании Ingka Centres сеть торговых центров «Мега» в России. О закрытии сделки сообщили в пресс-центре Газпромбанка.

    В пакет входят 14 торговых точек в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Их совокупная площадь — 2,3 млн кв. м.

    Детали сделки не разглашаются, однако источники «Коммерсанта» оценили активы в $ 2,85 млрд. Издание уточняет, что Ingka Centres была крупнейшим собственником торговой недвижимости в России до ухода из страны после начала спецоперации. Компания также владеет сетью магазинов мебели и товаров для дома IKEA.

    Ранее с Ingka Centres потребовали 2 млрд рублей за отказ от строительства новой «Меги» в Петербурге.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Гость28 Сен 2023 в 11:42
    отжали по дешевке
    +1−0
    инкоrнида28 Сен 2023 в 11:40
    через пару лет эта инка будет арендовать помещения уже у Российской компании, чтобы снова открыть свою екею. отличные вести!
    +2−2
    Заливщик голосовых планок28 Сен 2023 в 11:26
    Газ теперь там продавать будут! В ипотеку!
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close