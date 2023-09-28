Газпромбанк выкупил сеть ТЦ «Мега» у шведской компании

Газпромбанк купил у шведской компании Ingka Centres сеть торговых центров «Мега» в России. О закрытии сделки сообщили в пресс-центре Газпромбанка.
В пакет входят 14 торговых точек в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Их совокупная площадь —
Детали сделки не разглашаются, однако источники «Коммерсанта» оценили активы в
Ранее с Ingka Centres потребовали 2 млрд рублей за отказ от строительства новой «Меги» в Петербурге.