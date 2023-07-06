С IKEA требуют 2 млрд руб. за отказ от строительства новой «Меги» в Петербурге

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит иск Северного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации (СевНИИГиМ) к компании «Ингка сентерс рус проперти Е» (входит в холдинг Ingka Centres, которому принадлежат комплексы IKEA и «Мега»). Сумма иска составляет на 2,08 млрд рублей, рассмотрение назначено на 17 августа, пишут 6 июля «Ведомости».



По данным дела, 7 лет назад «Ингка сентерс рус проперти Е» выкупила у СевНИИГиМ участок в 40 га между КАД и Красносельским шоссе за 2,25 млрд рублей, чтобы построить там новую «Мегу» — «Мега новоселье» (вместе с IKEA). СевНИИГиМ выступал партнером и должен был стать соинвестором. Открыть ТЦ планировалось в 2021 году, но за год до этого компания отказалась от проекта из-за изменения стратегии.

