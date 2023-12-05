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    Бывшая компания Heineken сменила генерального директора

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    Компания «Объединенные пивоварни — холдинг» (ОПХ) объявила о смене генерального директора, передает 5 декабря ТАСС со ссылкой на ее пресс-службу. Исполняющей обязанности генерального директора холдинга будет назначена Ксения Костыгова.

    Георгиос Полименакос, занимавший этот пост с 2021 года, теперь будет вице-президентом по коммерческой стратегии. Костыгова ранее руководила производством, закупками, планированием и логистикой.

    Напомним, «Фонтанка» писала, что накануне компания «Объединенные пивоварни Хейнекен» провела ребрендинг, теперь она называется «Объединенные пивоварни — холдинг» (ОПХ). Группа также изменила логотип: вместо красной звезды на нем теперь изображены емкости, в которых варят пиво.

    В августе 2023 года зарубежная компания продала за 1 евро свой российский бизнес группе «Арнест». Покупатель также обязался погасить долг российского бизнеса Heineken в размере 100 млн евро. В сделку вошли семь пивоваренных заводов, в том числе завод в Петербурге. Смена названия была одним из условий сделки с нидерландской компанией.

    Пивоваренный концерн Heineken приостановил производство и реализацию пива под одноименным брендом в России в марте 2022 года, а также прекратил экспорт и инвестиции.

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    ХейнекенОПХ
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