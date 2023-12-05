Бывшая компания Heineken сменила генерального директора

Компания «Объединенные пивоварни — холдинг» (ОПХ) объявила о смене генерального директора, передает 5 декабря ТАСС со ссылкой на ее пресс-службу. Исполняющей обязанности генерального директора холдинга будет назначена Ксения Костыгова.

Георгиос Полименакос, занимавший этот пост с 2021 года, теперь будет вице-президентом по коммерческой стратегии. Костыгова ранее руководила производством, закупками, планированием и логистикой.



Напомним, «Фонтанка» писала, что накануне компания «Объединенные пивоварни Хейнекен» провела ребрендинг, теперь она называется «Объединенные пивоварни — холдинг» (ОПХ). Группа также изменила логотип: вместо красной звезды на нем теперь изображены емкости, в которых варят пиво.