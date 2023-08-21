Долив после осадки. Иностранные пивные гиганты попрощались с российским рынком, но не ушли

Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





После февраля 2022-го крупнейшие иностранные пивные концерны сообщили о намерении уйти с российского рынка, а также о прекращении инвестиций и поставок. Однако в первом полугодии 2023 года производство пенного напитка страны упало лишь на 1%, тогда как импорт увеличился почти на 35%. «Фонтанка» прошлась по пивным отделам крупных сетей и узнала, каких напитков лишились отечественные потребители, а какие по-прежнему остаются на полках.



Группа Carlsberg

Carlsberg еще весной 2022 года прекратила производство пива под одноименным брендом в России и выделила принадлежащую ей «Балтику» в отдельный бизнес. Компания объявила о намерении продать предприятие, однако не успела этого сделать: в июле 2023 года указом президента РФ ООО «Пивоваренная компания «Балтика» перешло во временное управление Росимущества. В отчетности Carlsberg Group сообщила, что намерена оспорить передачу своих активов.



В российском портфеле компании были такие международные бренды, как Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664 , Holsten, LAV, Somersby. Из них с полок крупных сетевых магазинов безвозвратно пропал титульный Carlsberg. Не во всех магазинах можно встретить сербскую марку пива LAV и финскую GARAGE Seth&Riley's и сидры Somersby. Но то, что есть в наличии, выпущено на российских предприятиях «Балтика». Свободно можно купить сваренные в России Tuborg, Kronenbourg 1664 и Holsten.



В пресс-службе «Балтики» сообщили, что компания продолжает выпускать все бренды, которые перечислены на ее сайте. «Это регулярно обновляемый перечень», — сообщили в компании. На данный момент там не указан лишь Carlsberg. Вопрос о возможном изменении портфеля после передачи российских активов Росимуществу в компании оставили без комментария.

Группа Heineken

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken приостановил производство и реализацию пива под одноименным брендом в России в марте 2022 года, а также прекратил экспорт и инвестиции. Весной 2023 года Heineken сообщил, что нашел покупателя для бизнеса в России, но пока сделка не состоялась.



В портфель Heineken помимо одноименного напитка входили Amstel, Zlaty Bazant, Krušovice, Affligem, Gösser. Также на мощностях российских заводов выпускалась по контракту ирландская марка Guinness.

Heineken на данный момент закончился у ретейлеров — такого напитка нет в наличии ни российского, ни нидерландского происхождения. Нет в продаже Miller и Staropramen, хотя ранее эти напитки выпускались в России. Проблематично встретить на полках словацкий Zlaty Bazant, австрийский Gösser и бельгийский Affligem. Судя по карточкам на сайте сетей, ранее они продавали этот напиток российского производства. Guinness в магазинах Петербурга найти можно, однако это напиток произведенный не на заводе Heineken, а импортированный из Ирландии. Зато довольно свободно продаются выпущенные в России Amstel и Krušovice.



В пресс-службе «Объединенные пивоварни Хейнекен» сообщили, что еще в 2022-м перестали выпускать Heineken, Miller и Guinness. Другие марки с рынка не уходили, а отсутствие их на полках сетей может быть связано с закупочной политикой ретейлеров.

AB InBev Efes

AB InBev Efes является совместным предприятием бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes, где последняя имеет контролирующую долю. В 2022 году AB InBev заявила о намерении продать неконтрольную долю турецкому партнеру, а также о том, что отказывается от всех финансовых поступлений от доли в российском предприятии. Также бельгийская компания попросила турецкого партнера приостановить выпуск пива Bud в России. Летом 2022 года AB InBev Efes локализовала в России производство пива Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune. Однако уже осенью приняла решение о приостановке производства бренда Leffe. Помимо вышеперечисленных марок в портфель компании входили Efes, Spaten, Stella Artois, Hoegaarden, Beck's, Löwenbräu и Brahma.



Efes, Stella Artois, Hoegaarden, Velkopopovicky Kozel, Bud и Spaten российского производства свободно продаются в сетевых магазинах. Выпущенный в Бельгии Leffe и изготовленный в Чехии Budweiser почти закончились на полках — бутылки и банки этих напитков можно найти в единичных магазинах. Не удалось обнаружить в магазинах произведенными в Германии Franziskaner и Beck's, отсутствует на полках бразильское пиво Brahma, которое ранее в России производил AB InBev Efes. Не во всех торговых точках сетей присутствует Löwenbräu российского производства.



В ответ на запрос «Фонтанки», о том какие из глобальных и международных марок пива сейчас выпускаются на предприятиях AB InBev Efes в России, а какие импортируются, в пресс-службе сообщили, что всего в ее портфеле 75 брендов .

Среди других популярных импортных марок, которые не производились в России, но по-прежнему продаются в сетях в ограниченном количестве, можно назвать мексиканскую Corona Extra, чешский Pilsner Urquell, бельгийские Delirium, Rodenbach и Palm. Пропали итальянская Birra Moretti и чешский Bernard.

Пивное импортозамещение

По данным Росстата, с января по июнь в России было произведено 408,5 миллиона декалитров пива, что на 1% меньше, чем год назад. Причем только в июне падение составило 9%. В Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) объяснили это сохраняющимися трудностями в логистике и импортозамещении, а также экономией населения.



Но в разных категориях динамика неравномерная. По данным Росалкогольрегулирования, производство пива крепостью от 0,5 до 8,6% даже немного выросло — на 0,2%, до 353,26 миллиона дал. А вот выпуск неклассических пивных напитков просел на 3,1% год к году, до 48,38 миллиона дал.

При этом импорт пенного в первом полугодии резко увеличился — почти на 35%, до 18 миллионов декалитров, сообщал «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка. Так, импорт из Германии вырос на 46,4%, до 10 миллионов дал. Поставки из Бельгии удвоились, до 1,9 миллиона дал, из Чехии — увеличились на 32,4%, до 1,9 миллиона дал.



Участники рынка отмечают, что возобновился импорт популярных ушедших иностранных брендов. Но основной объем обеспечили собственные закупки сетей, которые нарастили объем импорта недорогой иностранной продукции, в том числе под собственными марками сетей. Например, у X5 Retail Group драйверами стали такие СТМ и эксклюзивные бренды, как Frankfurter, Furstkeg и Patronus, а также бренды среднего сегмента — Lauterbacher и Troll Brew.



Осваивают рынок и нетипичные импортеры. Более чем в два раза, до 0,8 миллиона дал, в первом полугодии вырос импорт пива из Китая. Например, в «Ленте» можно найти сделанные в Китае HARBIN Premium, TSINGTAO Wheat и «Чуанлан», а также корейский KLOUD Draft и индонезийский BALI HAI Draft Lager.



По данным центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), средняя стоимость пива в российских магазинах в июле 2023 года оказалась на 1,5% ниже, чем годом ранее.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

