Пиво осело в России. AB InBev Efes локализовал выпуск Franziskaner, Leffe и других брендов

Пивоваренная компания AB InBev Efes будет выпускать в России напитки под западными брендами Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune. Как говорится в сообщении компании от 4 августа, они будут производиться на заводах компании в Ульяновске, Калуге, Омске, Волжском, Саранске, Клину и Иванове.
Решение о локализации было принято «в связи с логистическими сложностями, которые повсеместно наблюдаются на рынке, с целью обеспечения бесперебойности коммерческих процессов и доступности продукции», — объяснил производитель.
Ранее бельгийская AB InBev объявила о решении продать неконтролирующую долю в AB InBev Efes другому совладельцу — турецкой Anadolu Efes. В России у компании 11 пивоваренных заводов и три солодовенных комплекса. Портфель компании состоит из более 75 брендов, включая локальные марки «Клинское», «Старый мельник из бочонка» и другие. Самой бельгийской компании принадлежат более 500 пивных брендов, в том числе Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck's, Hoegaarden, Brahma, Jupiler и др.