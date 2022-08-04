Пиво осело в России. AB InBev Efes локализовал выпуск Franziskaner, Leffe и других брендов

Пивоваренная компания AB InBev Efes будет выпускать в России напитки под западными брендами Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune. Как говорится в сообщении компании от 4 августа, они будут производиться на заводах компании в Ульяновске, Калуге, Омске, Волжском, Саранске, Клину и Иванове.

Решение о локализации было принято «в связи с логистическими сложностями, которые повсеместно наблюдаются на рынке, с целью обеспечения бесперебойности коммерческих процессов и доступности продукции», — объяснил производитель.

