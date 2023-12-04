Звезда «Хейнекен» в России закатилась. Крупнейший пивной холдинг изменил название

Компания «Объединенные пивоварни Хейнекен» провела ребрендинг, теперь она называется «Объединенные пивоварни — холдинг» (ОПХ), пишут 4 декабря «Ведомости». Об этом изданию сообщил президент ОПХ Алексей Сагал. По его словам, группа также изменила логотип: вместо красной звезды на нем будут изображены емкости, в которых варят пиво.



В августе 2023 г. зарубежная компания продала за 1 евро свой российский бизнес группе «Арнест». Покупатель также обязался погасить долг российского бизнеса Heineken в размере 100 млн евро. В сделку вошли семь пивоваренных заводов — в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске и Хабаровске, а также более 20 брендов.

