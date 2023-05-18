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    ТЦ «Невский центр» в Петербурге сменил владельца

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    Чешская PPF Group перестала быть владельцем торгового центра «Невский центр» на пересечении Невского проспекта и улицы Восстания. На изменение в ЕГРЮЛ первым обратил внимание «Деловой Петербург» 18 мая.

    Управляющее ТЦ ООО «Стокманн СПб Центр» принадлежит ООО «Ойл Инвестментс». Этим юрлицом ещё недавно владело ООО «Ппф Риэл Истейт», но теперь единственным учредителем стало ООО «Тетис Кэпитал», которое, в свою очередь, принадлежит АО «Тринфико».

    Согласно официальным данным, объект перешёл к ЗПИФ «Гермес» под управлением ООО «Тетис Кэпитал», сообщает издание.

    «Тринфико» управляет, в том числе, пенсионными средствами РЖД. Одно из направлений деятельности — ЗПИФы (закрытый паевой инвестиционный фонд).

    В ТЦ «Невский центр» и АО «Тринфико» не стали комментировать сделку. Участники рынка оценили ее в 10 млрд рублей.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что на покупку «Невского центра» претендует бизнес, родственный совладельцу «Адаманта».

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