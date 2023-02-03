«Крупнейшая сделка в истории офисного рынка». Финны продали бизнес-центр на юге Петербурга

Фонд Balchug Capital выкупил у финских акционеров EKE Finance Oy (60%) и Vicus Oy (40%) бизнес-центр «Пулково Скай». Об этом 3 февраля сообщил консультант сделки компания IBC Real Estate.
Сумма сделки не раскрывается. Но это крупнейшая инвестиционная сделка в истории офисного рынка Петербурга, отметил член совета директоров, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.
Бизнес-центр класса «А» «Пулково Скай» площадью 76 000 кв. м является одним из крупнейших в Петербурге объектов такого уровня. Глава и основатель Balchug Capital Давид Амарян отметил, что при покупке бизнес-центра фонд выступает в качестве стратегического инвестора: «Мы намерены и далее развивать наш портфель и продолжаем рассматривать проекты с высоким потенциалом роста», — прокомментировал он.