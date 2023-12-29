Президент Польши созвал срочное совещание после новостей о неопознанном объекте в небе

Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством. Ранее польские СМИ сообщили о неопознанном летающем объекте, который вошел в воздушное пространство страны с территории Украины 29 декабря.
Как сообщается на сайте президента, сначала Дуда поговорил по телефону с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышом. Также в 13:00 по местному времени (15:00 мск) состоится встреча с министром Косиняком-Камышем, начальником Генштаба Войска Польского Веславом Кукулой и оперативным командующим Вооруженными силами Мацеем Клишем.
О неопознанном объекте в небе над Польшей стало известно утром 29 декабря. По данным РИА Новости, НЛО сначала сопровождался силами противовоздушной обороны, а затем пропал с радаров. Напомним, утром в нескольких областях Украины прогремели взрывы. Четыре области остались без электричества.