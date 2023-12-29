В Польше сообщили о неопознанном объекте, который залетел с территории Украины

Польские СМИ с пометкой «срочно» и со ссылкой на военных сообщают о неопознанном летающем объекте, который вошел в воздушное пространство страны с территории Украины. Это случилось утром 29 декабря.



Как передает РИА Новости, НЛО сначала сопровождался силами противовоздушной обороны, а затем пропал с радаров. Оперативный командующий ВС Польши мобилизовал силы и средства, обстоятельства и подробности уточняются.



«Утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны», — сообщает аккаунт оперативного командования на платформе X.

