Четыре области Украины остались без электричества после взрывов

В четырех украинских областях — Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской произошло отключение света в результате взрывов и обстрелов. Об этом 29 декабря сообщили в министерстве энергетики страны, передает РИА Новости.



Только в Киевской области отключенными от электроэнергии оказались 843 абонента в двух общинах. Воздушная тревога, объявленная на территории Украины в пятницу, продолжалась около трех часов. По сообщениям местных властей, взрывы регистрировались в Киеве, Одессе, Львове, Харькове и других регионах.



Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, как пишет ТАСС, сообщил, что взрывы были зафиксированы на «объектах критической инфраструктуры, промышленных и военных объектах». Подробностей генерал не привел.