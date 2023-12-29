Четыре области Украины остались без электричества после взрывов

В четырех украинских областях — Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской произошло отключение света в результате взрывов и обстрелов. Об этом
Только в Киевской области отключенными от электроэнергии оказались
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, как пишет ТАСС, сообщил, что взрывы были зафиксированы на «объектах критической инфраструктуры, промышленных и военных объектах». Подробностей генерал не привел.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить в октябре прошлого года после атаки на Крымский мост. Сегодняшние взрывы в ведомстве пока не комментировали.