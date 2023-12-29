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    Четыре области Украины остались без электричества после взрывов

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    В четырех украинских областях — Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской произошло отключение света в результате взрывов и обстрелов. Об этом 29 декабря сообщили в министерстве энергетики страны, передает РИА Новости.

    Только в Киевской области отключенными от электроэнергии оказались 843 абонента в двух общинах. Воздушная тревога, объявленная на территории Украины в пятницу, продолжалась около трех часов. По сообщениям местных властей, взрывы регистрировались в Киеве, Одессе, Львове, Харькове и других регионах.

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, как пишет ТАСС, сообщил, что взрывы были зафиксированы на «объектах критической инфраструктуры, промышленных и военных объектах». Подробностей генерал не привел.

    Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить в октябре прошлого года после атаки на Крымский мост. Сегодняшние взрывы в ведомстве пока не комментировали.

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