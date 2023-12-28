Вице-премьер Абрамченко: цены на яйца стабилизируются после Нового года

Вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости, опубликованном 28 декабря, рассказала о ситуации с яйцами.
«Дефицита нет и точно не будет. А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом», — сообщила она.
Сложившуюся на рынке ситуацию она объяснила двумя факторами. Первый — рост потребления более чем на 1,8 миллиарда штук.
«Наряду с ростом потребления мы наблюдали в этом году вспышки птичьего гриппа. По этой причине производство упало на 700 миллионов штук», — отметила Абрамченко.
Сейчас, по её словам, наблюдается ажиотаж, как было во время пандемии с гречкой, сахаром и подсолнечным маслом, и после спада «предновогодней волны» цены должны снизиться.
Абрамченко отметила, что правительство приняло ряд решений для стабилизации ситуации. В частности, достигнута договоренность с крупнейшими производителями о наращивании объемов выпуска яиц.
«Фонтанка» ранее рассказывала, что с начала года яйца в России подорожали, по официальным данным, на 59%. За месяц — на 40%. Власти назвали главной причиной увеличившийся спрос потребителей. Чтобы стабилизировать цены, завозить социально-значимый продукт стали из-за границы — из Азербайджана и Турции. Территориальные органы ФАС возбудили четыре дела в отношении производителей куриных яиц.
Подробнее о том, почему так резко выросли цены на яйца и что будет с ними в следующем году, читайте в материале «Фонтанки». Дальнейшего роста стоимости продукции не будет, но и снижения тоже — цены на полке стабилизировались в диапазоне 109–140 рублей, заверили ретейлеры Петербурга.