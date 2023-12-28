Вице-премьер Абрамченко: цены на яйца стабилизируются после Нового года

Вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости, опубликованном 28 декабря, рассказала о ситуации с яйцами.



«Дефицита нет и точно не будет. А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом», — сообщила она.



Сложившуюся на рынке ситуацию она объяснила двумя факторами. Первый — рост потребления более чем на 1,8 миллиарда штук.



«Наряду с ростом потребления мы наблюдали в этом году вспышки птичьего гриппа. По этой причине производство упало на 700 миллионов штук», — отметила Абрамченко.

