«Роста не будет, но и снижения тоже». Петербургские ретейлеры рассказали, что будет с ценами на яйца в 2024 году

Власти Петербурга обсудили с ретейлерами Северной столицы тему подорожания яиц. Этот вопрос прозвучал во время заседания оперштаба, который состоялся в конце прошлой недели, рассказал «Фонтанке» один из участников.
В ходе совещания ретейлеры заверили чиновников, что делают все возможное, чтобы сдерживать цены на яйца. «Но, судя по тому, что предлагают [производители], роста не будет, но и снижения тоже — цены на полке стабилизировались в диапазоне 109–140 рублей», — рассказал собеседник «Фонтанки» из числа розничных сетей. По его словам, поставщики уже сообщили об индексации цен на 15% по вновь заключаемым контрактам.
Обнуление импортных пошлин и начало поставок яиц из других стран вряд ли сильно скажутся на ценах в петербургских магазинах. «Турецкие и азербайджанские яйца до нас не доедут. Но, может быть, если они насытят спрос на юге страны, и здесь больше товара будет», — рассуждает представитель ретейлера.
Советник директора крупнейшего производителя яиц — «Птицефабрики Синявинская» — Артур Холдоенко подтвердил, что сейчас идет договорная кампания. Но, по его словам, сильного повышения цен не будет. По его мнению, резкий рост цен этого года во многом спровоцировали сами сети, которые в погоне за дешевым биржевым яйцом отказались от долгосрочных контрактов с птицефабриками и, когда возник дефицит, устроили «ценовое ралли» на бирже. «Мы поставили коммерческой службе задачу, чтобы на следующий год были заключены контракты на 100% продукции и на 100% по фиксированной цене, тогда торговые сети будут уверены, что гарантированно получат объем и цена будет фиксирована», — подчеркнул он.
Подробнее о том, почему так резко выросли цены на яйца и что будет с ними в следующем году, читайте в материале «Фонтанки».