«Роста не будет, но и снижения тоже». Петербургские ретейлеры рассказали, что будет с ценами на яйца в 2024 году

Власти Петербурга обсудили с ретейлерами Северной столицы тему подорожания яиц. Этот вопрос прозвучал во время заседания оперштаба, который состоялся в конце прошлой недели, рассказал «Фонтанке» один из участников.



В ходе совещания ретейлеры заверили чиновников, что делают все возможное, чтобы сдерживать цены на яйца. «Но, судя по тому, что предлагают [производители], роста не будет, но и снижения тоже — цены на полке стабилизировались в диапазоне 109–140 рублей», — рассказал собеседник «Фонтанки» из числа розничных сетей. По его словам, поставщики уже сообщили об индексации цен на 15% по вновь заключаемым контрактам.