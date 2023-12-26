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    ФАС России возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц после повышения цен на 40 %

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    Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы России возбудили четыре дела в отношении производителей куриных яиц. За месяц компании допустили рост оптово-отпускных цен на продукцию до 40 %. Об этом сообщили на официальном сайте ФАС сегодня, 26 декабря.

    Так, нарушения выявили среди кемеровских производителей куриных яиц, занимающих лидирующее положение на региональном рынке: ООО «Птицефабрика Инская» и ООО «Яшкинская птицефабрика». В октябре 2023 года они допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 31 % до 40 % по сравнению с сентябрем при снижении средневзвешенной себестоимости продукции.

    Среди воронежских производителей проверку не прошли ООО «Птицефабрика Бобровская», ООО СХП «ППХ «Заброденское», ООО «Ряба» и сельскохозяйственный производственный кооператив — производитель куриных яиц под брендом «Птицефабрика Третьяковская». Компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 16 % до 37 %.

    Ивановское УФАС России выявило единовременное повышение цен на яйца у АО «Птицефабрика «Кинешемская»» и ООО «Ивановская птицефабрика». Рост средневзвешенных оптово-отпускных цен составил от 18 % до 23 %. Донецкое УФАС зафиксировало единовременное повышение цен от 9 % до 24 % на яйца у компаний ООО «Новоазовская птицефабрика», ООО «Птицефабрика Пролетарская», ООО «Зугрэсский репродуктор», ООО «Амвросиевская птицефабрика».

    Кемеровское УФАС возбудило дела по признакам злоупотребления доминирующим положением. Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС России — по признакам картельных соглашений. Теперь компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

    Что касается стоимости куриных яиц в Петербурге, обнуление импортных пошлин и начало поставок яиц из других стран вряд ли сильно скажутся на ценах в магазинах города. Дальнейшего роста стоимости продукции не будет, но и снижения тоже — цены на полке стабилизировались в диапазоне 109–140 рублей, заверили ретейлеры города.

    Подробнее о том, почему так резко выросли цены на яйца и что будет с ними в следующем году, читайте в материале «Фонтанки».

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