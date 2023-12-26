ФАС России возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц после повышения цен на 40 %

Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы России возбудили четыре дела в отношении производителей куриных яиц. За месяц компании допустили рост оптово-отпускных цен на продукцию до 40 % . Об этом сообщили на официальном сайте ФАС сегодня, 26 декабря .



Так, нарушения выявили среди кемеровских производителей куриных яиц, занимающих лидирующее положение на региональном рынке: ООО «Птицефабрика Инская» и ООО «Яшкинская птицефабрика». В октябре 2023 года они допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 31 % до 40 % по сравнению с сентябрем при снижении средневзвешенной себестоимости продукции.

