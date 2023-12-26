Силуанов: российский бюджет получил от налога на сверхприбыль 315 млрд рублей

Поступления в российский бюджет от налога на сверхприбыль уже превысили на 5% запланированный уровень, составив
По словам министра, большинство компаний выбрали возможность уплатить налог со скидкой, это можно было сделать, успев перечислить деньги до конца 2023 года. «Да, 5% лучше, чем 10%», — отметил он.
Также Силуанов рассказал, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году, как и прогнозировалось ранее, будет пополнен на
В июне 2023 года правительство РФ утвердило законопроект, устанавливающий параметры и условия сбора «налога на сверхприбыль» для крупных компаний. Согласно решению правительства, данный налог не будет взиматься с компаний, созданных после 2020 года, а также компаний со средней прибылью за 2021–2022 годы менее
На данный момент в России насчитывается примерно 1700 компаний, подпадающих под критерии «сверхналога», в Петербурге и Ленобласти таких компаний 150. «Фонтанка» подробно изучила их отчетность. То, сколько именно компании должны заплатить, редакция посчитала и написала об этом здесь.