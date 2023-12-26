Силуанов: российский бюджет получил от налога на сверхприбыль 315 млрд рублей

Поступления в российский бюджет от налога на сверхприбыль уже превысили на 5% запланированный уровень, составив 315 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов, передает РБК 26 декабря.



По словам министра, большинство компаний выбрали возможность уплатить налог со скидкой, это можно было сделать, успев перечислить деньги до конца 2023 года. «Да, 5% лучше, чем 10%», — отметил он.

