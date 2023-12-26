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    Силуанов: российский бюджет получил от налога на сверхприбыль 315 млрд рублей

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    Поступления в российский бюджет от налога на сверхприбыль уже превысили на 5% запланированный уровень, составив 315 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов, передает РБК 26 декабря.

    По словам министра, большинство компаний выбрали возможность уплатить налог со скидкой, это можно было сделать, успев перечислить деньги до конца 2023 года. «Да, 5% лучше, чем 10%», — отметил он.

    Также Силуанов рассказал, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году, как и прогнозировалось ранее, будет пополнен на 1 трлн рублей, при этом 2,9 трлн будут направлены из фонда на покрытие дефицита бюджета. По итогам текущего года он не превысит 1,5% ВВП, добавил министр.

    В июне 2023 года правительство РФ утвердило законопроект, устанавливающий параметры и условия сбора «налога на сверхприбыль» для крупных компаний. Согласно решению правительства, данный налог не будет взиматься с компаний, созданных после 2020 года, а также компаний со средней прибылью за 2021–2022 годы менее 1 млрд рублей до вычета налогов.

    На данный момент в России насчитывается примерно 1700 компаний, подпадающих под критерии «сверхналога», в Петербурге и Ленобласти таких компаний 150. «Фонтанка» подробно изучила их отчетность. То, сколько именно компании должны заплатить, редакция посчитала и написала об этом здесь.

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    Комментарии 15

    Гость26 Дек 2023 в 16:07
    это сколько БДК?
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