Совфед поддержал закон о налоге на сверхприбыль

Совет Федерации одобрил введение в России закона о введении налога на сверхприбыль прошлых лет, сообщает 28 июля Interfax. Ожидается, что это принесет в федеральную казну дополнительно 300 млрд руб.



Разовый налог устанавливается для крупных компаний, чья прибыль за 2011–2021 годы превысила 1 миллиард рублей. По ставке 10% будет облагаться прибыль за двухлетний период, превышающая аналогичный показатель за два предыдущих года, 2018–2019. Налог следует уплатить до 28 января 2024 года. Причем если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года, сумму налога в этом случае можно снизить вдвое, до эффективной ставки 5%.