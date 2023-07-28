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    Совфед поддержал закон о налоге на сверхприбыль

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    Совет Федерации одобрил введение в России закона о введении налога на сверхприбыль прошлых лет, сообщает 28 июля Interfax. Ожидается, что это принесет в федеральную казну дополнительно 300 млрд руб.

    Разовый налог устанавливается для крупных компаний, чья прибыль за 2011–2021 годы превысила 1 миллиард рублей. По ставке 10% будет облагаться прибыль за двухлетний период, превышающая аналогичный показатель за два предыдущих года, 2018–2019. Налог следует уплатить до 28 января 2024 года. Причем если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года, сумму налога в этом случае можно снизить вдвое, до эффективной ставки 5%.

    Налог не коснется компаний, созданных позже 2020 года, плательщиков единого сельхозналога, малого и среднего бизнеса, нефтегазового и угольного секторов. Выпадают из числа плательщиков налога и компании, которые в 2018–2019 годах не имели выручки от реализации, а также кредитные и некредитные организации, по отношению к которым по состоянию на 1 января 2023 года Банк России или Агентство по страхованию вкладов принимали меры по предупреждению банкротства. Исключили из числа плательщиков и застройщиков, которые привлекают деньги граждан через эскроу-счета и при этом в 2021–2022 годах не платили дивиденды.

    Если по результатам проверки налоговая выявила занижение налоговой базы, ее придется доначислить, а сумму доначисления налога рассчитать с применением коэффициента 5.

    По расчетам Минфина, основной груз платежей налога на сверхприбыль ляжет на добытчиков полезных ископаемых, производителей минудобрений, предприятия металлургии, оптовой и розничной торговли, банковскую сферу.

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