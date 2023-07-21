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    Госдума приняла закон, по которому компании-миллиардеры пополнят бюджет страны

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    18 комментариев

    Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект, по которому в январе следующего года компании более чем с миллиардной прибылью должны будут заплатить дополнительный налог.

    Как следует из базы законопроектов Госдумы, налог единоразово должны будут заплатить компании, прибыль которых за 2021–2022 годы превысила миллиард. Отдать надо будет 10 процентов от сверхприбыли в январе следующего года, но предусмотрена возможность вдвое сократить размер выплаты, если расстаться с деньгами компания готова уже сейчас.

    Речь идет о крупном бизнесе, из-под закона выведены компании, которые находятся в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

    Также от налога избавлены компании, связанные с добычей угля, газа и нефти. Сельхозпредприятия, которые платят соответствующий отраслевой налог, тоже могут сверхприбылью с государством не делиться. Могут не платить и застройщики, которые за 2021–2022 годы не выплачивали дивиденды, а также компании, которые не имели прибыли из-за активного инвестирования.

    Государство рассчитывает с помощью этого налога собрать порядка 300 миллиардов рублей.

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    Комментарии 18

    Гость21 Июл 2023 в 12:00
    граждане, уходим в серую экономику, наличные, бартер, отказ от магазинов, так мы этот режим и победим
    +1−0
    Басик21 Июл 2023 в 11:56
    ...компании-миллиардеры пополнят бюджет и возместят свой ущерб за счет более интенсивного грабежа населения. Соответствующие законы и подзаконные акты будут приняты в ближайшее время.
    +2−0
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