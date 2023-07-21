Госдума приняла закон, по которому компании-миллиардеры пополнят бюджет страны

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект, по которому в январе следующего года компании более чем с миллиардной прибылью должны будут заплатить дополнительный налог.

Как следует из базы законопроектов Госдумы, налог единоразово должны будут заплатить компании, прибыль которых за 2021–2022 годы превысила миллиард. Отдать надо будет 10 процентов от сверхприбыли в январе следующего года, но предусмотрена возможность вдвое сократить размер выплаты, если расстаться с деньгами компания готова уже сейчас.

Речь идет о крупном бизнесе, из-под закона выведены компании, которые находятся в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.