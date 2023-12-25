Женщину приговорили к принудительному лечению за фейки об армии: новости СВО за 25 декабря

Принудительное лечение по решению суда установлено на полгода, после его могут продлить по решению врачебной комиссии Фото: Артём Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 25 декабря.

Принудительное лечение за фейки об армии Калининский районный суд Петербурга отправил на принудительное лечение Викторию Петрову, которую обвиняли в публичном распространении фейков о Вооружённых силах России. Как стало известно «Фонтанке», постановление о применении принудительных мер медицинского характера суд огласил на закрытом выездном заседании в больнице № 3 имени Скворцова-Степанова. Ее отправили в психиатрический стационар общего типа на полгода. Дальше лечение могут продлить по решению врачебной комиссии. Адвокат Виктории сообщила, что решение будут обжаловать.

Пост с информацией, противоречащей позиции Минобороны, был опубликован Петровой в марте прошлого года. Уголовное дело по второй части статьи 207.3 УК, предусматривающей до десяти лет лишения свободы, возбудили 1 апреля. Центр «Э» при силовой поддержке СОБРа пришёл за 28-летней петербурженкой через месяц. 7 мая прошлого года её заключили под стражу, а позже направили на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу, на результаты которой опирался гособвинитель. Суд согласился с выводами о невменяемости обвиняемой и невозможности осознавать и контролировать свои действия.

Кредитные каникулы для участников СВО продлили Владимир Путин подписал закон, продлевающий на следующий год право участников СВО и членов их семей обратиться за кредитными каникулами. Закон о кредитных каникулах для мобилизованных, контрактников и добровольцев был принят еще осенью 2022 года. Согласно документу, оформить каникулы смогут мобилизованные граждане и члены их семей на кредиты, взятые до призыва. Срок кредитных каникул равен сроку службы. В случае гибели заемщика или получения инвалидности I группы кредит будет полностью списан.

Также президент РФ сегодня подписал закон, по которому члены семей силовиков, погибших в ходе спецоперации, смогут в течение года получить единовременную социальную выплату на приобретение жилья.

Шойгу сообщил, что российские войска взяли под контроль Марьинку Глава Минобороны Сергей Шойгу сегодня встретился с Владимиром Путиным и доложил, что город Марьинка в ДНР полностью перешел под контроль российских войск. Российский президент поздравил министра обороны и попросил передать слова благодарности всем, кто внес свой вклад, а также подготовить список наиболее отличившихся — их представят к государственным наградам. Украинская сторона заявила, что бои за Марьинку продолжаются. Охранникам разрешили сбивать беспилотники над объектами ТЭК Владимир Путин одобрил поправки, которые дают право сотрудникам частных охранных организаций уничтожать беспилотники над объектами топливно-энергетического комплекса. Подписанный закон размещен на портале публикации правовой информации. До этого сбивать беспилотники могли только силовики, сотрудники вневедомственной охраны и организаций, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности.

17 декабря Минобороны России заявило о 33 сбитых беспилотниках в трех регионах страны за одну ночь. Впервые БПЛА тогда сбили в Липецкой области. Запрет на въезд в Россию грузовиков из Европы продлили Правительство продлило запрет на въезд в Россию грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Исключение — перевозка почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи. — Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения, — сообщили в пресс-службе правительства.

Запрет был введен в 2022 году как ответная мера на решение ЕС не пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами.

Правительство не поддержало идею лишать гражданства за уклонение от армии Правительство РФ не поддержало проект о прекращении гражданства РФ за уклонение от службы в армии. Об этом сообщает издание «Ведомости». Законопроект с таким предложением был внесен в Госдуму в августе 2023 года. В пояснительной записке говорится, что уроженцы иностранных государств, получившие российское гражданство, зачастую уклоняются от постановки на воинский учет. Параллельный импорт продлили на 2024 год Механизм параллельного импорта решили продлить еще на год, Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

— Происходит постоянная работа по корректировке и производителей, и той номенклатуры, по которой либо наши российские производители выходят на заданные показатели объемов и качества, либо иностранные поставщики просят исключить их из перечня, возвращаясь на наш рынок, — заявил министр. — Поэтому этот процесс живой, мы в правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год сохранить пока этот механизм с учетом тех подходов, которые я описал. Мы постоянно его корректируем.

