Петербурженку отправили на принудительное лечение по делу о фейках про армию

Калининский районный суд Петербурга отправил на принудительное лечение Викторию Петрову, попавшую под следствие за антивоенные посты. Обвинение уверено, что девушка публиковала крамолу, не контролируя себя.



Как сообщила «Фонтанке» адвокат Петровой Анастасия Пилипенко, постановление о применении принудительных мер медицинского характера суд огласил на выездном заседании в больнице № 3 имени Скворцова-Степанова 25 декабря . Оно было закрытым.



Викторию Петрову отправили в психиатрический стационар общего типа. По процедуре — на полгода. Дальше лечение продлевается по решению врачебной комиссии.