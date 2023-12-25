Петербурженку отправили на принудительное лечение по делу о фейках про армию

Калининский районный суд Петербурга отправил на принудительное лечение Викторию Петрову, попавшую под следствие за антивоенные посты. Обвинение уверено, что девушка публиковала крамолу, не контролируя себя.
Как сообщила «Фонтанке» адвокат Петровой Анастасия Пилипенко, постановление о применении принудительных мер медицинского характера суд огласил на выездном заседании в больнице
Викторию Петрову отправили в психиатрический стационар общего типа. По процедуре — на полгода. Дальше лечение продлевается по решению врачебной комиссии.
В объединённой пресс-службе судов подтвердили, что обвиняемая освобождена от уголовной ответственности с применением принудительных мер медицинского характера.
Петровой вменили публичное распространение фейков о Вооружённых силах России. Пост с информацией, противоречащей позиции Минобороны, был опубликован в марте прошлого года. Уголовное дело по второй части статьи 207.3 УК, предусматривающей до десяти лет лишения свободы, возбудили
В июне Петрову направили на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу, на результаты которой опирался гособвинитель, настаивавший на принудительном лечении. Суд согласился с выводами о невменяемости обвиняемой и невозможности осознавать и контролировать свои действия. Адвокат сообщила, что решение будет обжаловано.