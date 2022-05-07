Центр «Э» с СОБРом пришли за петербурженкой из-за поста про российскую армию. Возбуждено уголовное дело

28-летняя жительница Петербурга Виктория Петрова стала фигуранткой уголовного дела по статье о публичном распространении фейков о ВС РФ. Об этом «Фонтанке» стало известно 7 мая.
Накануне девушка была задержана по месту жительства сотрудниками Центра «Э» при силовой поддержке СОБРа. Основанием послужило размещение в соцсети «ВКонтакте» материалов, «содержащих заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции, проводимой на территории Украины». Уголовное дело было возбуждено еще 1 апреля, но за автором пришли лишь спустя месяц, хоть имени она своего не скрывала. Сам же пост был опубликован 23 марта.
В квартире Виктории был проведен обыск, сотрудники полиции изъяли телефоны, ноутбуки и 7 плакатов. Всё отправлено на экспертизу. Девушка процессуально задержана.