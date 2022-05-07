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    Центр «Э» с СОБРом пришли за петербурженкой из-за поста про российскую армию. Возбуждено уголовное дело

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    14 комментариев

    28-летняя жительница Петербурга Виктория Петрова стала фигуранткой уголовного дела по статье о публичном распространении фейков о ВС РФ. Об этом «Фонтанке» стало известно 7 мая.

    Накануне девушка была задержана по месту жительства сотрудниками Центра «Э» при силовой поддержке СОБРа. Основанием послужило размещение в соцсети «ВКонтакте» материалов, «содержащих заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции, проводимой на территории Украины». Уголовное дело было возбуждено еще 1 апреля, но за автором пришли лишь спустя месяц, хоть имени она своего не скрывала. Сам же пост был опубликован 23 марта.

    В квартире Виктории был проведен обыск, сотрудники полиции изъяли телефоны, ноутбуки и 7 плакатов. Всё отправлено на экспертизу. Девушка процессуально задержана.

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    Комментарии (14)

    TigerOld
    Многие сейчас обжигаются на этом, перешли в ВК из сети "в слух запрещенной произносить" , а привычку писать, что думают , там забыли оставить, а ВК увы это не прощает ... помните пж об этом.
    Алик-1
    Таким стоит уже сейчас встать на учёт в психиатрическом диспансере. При наличии справки будет проще объясняться в полиции за свой бред
    Akabos
    Как раз таких смелых парней не хватает на Донбассе! Почему они ещё тут?! Там за каждой дверью такие граждане!
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