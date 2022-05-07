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    В Петербурге третью девушку отправили в СИЗО по делу о фейках про ВС РФ

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    13 комментариев

    Калининский районный суд заключил под стражу 28-летнюю Викторию Петрову. В СИЗО девушка пробудет как минимум до конца июня. Об этом «Фонтанке» 7 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Сотрудники Центра «Э» при поддержке бойцов СОБРа задержали Викторию по месту жительства накануне. В ходе обыска у нее изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и семь плакатов пацифистского содержания. Дело о распространении фейков про российскую армию (часть 2 статьи 207.3 УК РФ) в отношении петербурженки было возбуждено еще 1 апреля. Поводом стала видеозапись, опубликованная 23 марта. Ролик, по мнению следователя, противоречит официальной позиции Минобороны РФ.

    В субботу Кировский райсуд отправил в СИЗО активистку Ольгу Смирнову. Дело в отношении нее возбуждено по аналогичной статье, за пост в социальной сети.

    Петербургская художница Саша Скочиленко с середины апреля находится в изоляторе. Фейками о ВС РФ следствие считает листовки, которыми девушка заменила ценники в супермаркете.

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    Комментарии (13)

    Диванный Эксперт
    А ранее девушка с какими силами боролась?
    274544775
    Все нормально. Надо переболеть. Такой этап в развитии Бывает.
    Thunder
    "Преступления" спятившего режима: нашли пацифисткую символику (переведу для скрепных - символику, призывающую к миру), опубликовала пост в ВК, расходится с позицией Минобороны... А дальше какое дно пробьете? Неискренне бил челом перед Императором Всея Руси, ухмыльнулся менту, не облизал телевизор при виде Соловьева?
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