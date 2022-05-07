В Петербурге третью девушку отправили в СИЗО по делу о фейках про ВС РФ

Калининский районный суд заключил под стражу 28-летнюю Викторию Петрову. В СИЗО девушка пробудет как минимум до конца июня. Об этом «Фонтанке» 7 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Сотрудники Центра «Э» при поддержке бойцов СОБРа задержали Викторию по месту жительства накануне. В ходе обыска у нее изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и семь плакатов пацифистского содержания. Дело о распространении фейков про российскую армию (часть 2 статьи 207.3 УК РФ) в отношении петербурженки было возбуждено еще 1 апреля. Поводом стала видеозапись, опубликованная 23 марта. Ролик, по мнению следователя, противоречит официальной позиции Минобороны РФ.



В субботу Кировский райсуд отправил в СИЗО активистку Ольгу Смирнову. Дело в отношении нее возбуждено по аналогичной статье, за пост в социальной сети.

