В Петербурге суд отправил активистку в СИЗО за пост во «ВКонтакте». До этого ей испортили дверь

Кировский районный суд Петербурга отправил до 4 июля в СИЗО активистку «Мирного сопротивления» Ольгу Смирнову, которая обвиняется в публичном распространении фейков о ВС РФ (часть 2 статьи 207.3 УК РФ) из-за публикации во «ВКонтакте». Об этом сообщила пресс-служба судов города 7 мая.



По версии следствия, не позднее 4 марта Смирнова опубликовала в группе «Демократический Петербург — Мирное сопротивление» пост, действуя «по мотивам политической ненависти и вражды». Следствие считает, что активистка «имела преступный умысел на распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ».

