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    В Петербурге суд отправил активистку в СИЗО за пост во «ВКонтакте». До этого ей испортили дверь

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    4 комментария

    Кировский районный суд Петербурга отправил до 4 июля в СИЗО активистку «Мирного сопротивления» Ольгу Смирнову, которая обвиняется в публичном распространении фейков о ВС РФ (часть 2 статьи 207.3 УК РФ) из-за публикации во «ВКонтакте». Об этом сообщила пресс-служба судов города 7 мая.

    По версии следствия, не позднее 4 марта Смирнова опубликовала в группе «Демократический Петербург — Мирное сопротивление» пост, действуя «по мотивам политической ненависти и вражды». Следствие считает, что активистка «имела преступный умысел на распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ».

    Как писала «Фонтанка», 5 мая у Ольги Смирновой и еще нескольких активистов проводился обыск в рамках уголовного дела о публичном распространении фейков о ВС РФ (часть 2 статьи 207.3 УК РФ).

    На двери Смирновой неизвестные написали слово «предатель», а проход залили жидкостью с неприятным запахом. Пострадавшая написала вандалам ответ: «Я вам не присягала! Тут — моя квартира, мой город и моя страна». Это объявление активистка повесила на двери.

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    Комментарии (4)

    chip1
    В период противостояния между государствами, демократия и свобода мнений которые можно открыто высказывать не работает, это правило работает везде хоть на Западе, хоть на Востоке! Всех предупредили и у них и у нас, тех кто слов не понимает - наказывают, причем как я вижу, у нас наказывают мягче, пока что!
    rs9313446
    и в ВК запостила и на двери пост оставила (видимо для того у кого интернета нет
    Олимпиец
    Может теперь поймет разницу между вседозволенностью и безнаказанностью?
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