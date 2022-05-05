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    Правозащитники сообщили об обысках у активистов в Петербурге по статье о фейках про армию

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    10 комментариев

    В Петербурге утром 5 мая проходят обыски у нескольких активистов в рамках уголовного дела по части 2 статьи 207.3 УК РФ о публичном распространении фейков о действиях российских Вооруженных сил. Об этом «Фонтанке» рассказал правозащитник Динар Идрисов.

    По информации собеседника, обыски, в частности, проходят у правозащитника Ильи Ткаченко, активистов Ольги Смирновой, Асана Мумджи, Татьяны Сичкаревой и Влада Шипицына по четырем адресам. Мероприятие, уточнил Идрисов, проводят оперативно-следственные группы Следственного отдела по Кировскому району ГСУ СК РФ по Петербургу. Правозащитник предполагает, что туда же активистов повезут на допрос.

    Предположительно, дело возбуждено по одной из публикаций паблика движения «Мирное сопротивление» в соцсети «ВКонтакте» за 4 марта 2022 года, добавил Идрисов.

    Редакция пока не располагает официальным подтверждением этой информации от пресс-службы регионального ГСУ СК.

    Часть 2 статьи 207.3 подразумевает, что распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ произведено либо лицом с использованием своего служебного положения, либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, также либо с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

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    Комментарии (10)

    РПО
    Правозахисники
    виноватобама
    через пару месяцев что армия что фейк будет не отличить
    VKuser181384498
    Динар, а ты не пиши! Раньше сказать людям не смог, что за это в тюрьму забирают. Знал же.
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