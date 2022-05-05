Правозащитники сообщили об обысках у активистов в Петербурге по статье о фейках про армию

В Петербурге утром 5 мая проходят обыски у нескольких активистов в рамках уголовного дела по части 2 статьи 207.3 УК РФ о публичном распространении фейков о действиях российских Вооруженных сил. Об этом «Фонтанке» рассказал правозащитник Динар Идрисов.

По информации собеседника, обыски, в частности, проходят у правозащитника Ильи Ткаченко, активистов Ольги Смирновой, Асана Мумджи, Татьяны Сичкаревой и Влада Шипицына по четырем адресам. Мероприятие, уточнил Идрисов, проводят оперативно-следственные группы Следственного отдела по Кировскому району ГСУ СК РФ по Петербургу. Правозащитник предполагает, что туда же активистов повезут на допрос.



Предположительно, дело возбуждено по одной из публикаций паблика движения «Мирное сопротивление» в соцсети «ВКонтакте» за 4 марта 2022 года, добавил Идрисов.

