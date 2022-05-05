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    В Петербурге вандалы испортили дверь активистке, у которой проходил обыск по делу о фейках

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    15 комментариев

    В Петербурге неизвестные написали на двери квартиры активистки «Мирного сопротивления» Ольги Смирновой слово «предатель», залив проход жидкостью с неприятным запахом. Об этом «Фонтанке» 5 мая рассказала адвокат Смирновой Мария Зырянова.

    Судя по фотографии двери, которую выложили в телеграм-канале проекта «Сетевые свободы», пострадавшая написала вандалам ответ. «Я вам не присягала! Тут — моя квартира, мой город и моя страна», — говорится в объявлении с подписью «хозяйка».

    5 мая у Ольги Смирновой и еще нескольких активистов проводился обыск в рамках уголовного дела о публичном распространении фейков о ВС РФ (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Как уточнила Зырянова, обыск уже закончен, а Смирнову доставили для допроса в следственный отдел по Кировскому району Санкт-Петербурга.

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    Комментарии (15)

    Диванный Эксперт
    Сама нарисовала.
    Диванный Эксперт
    Дешевый трюк. Сама организовала. Для дешёвой известности.
    Круг лиц, имеющих доступ к сведениям о месте жительства участника административного процесса ограничен. Милиционеры на такие глупости не пойдут, скорее всего.
    Денеб
    Черносотенцы активизировались.....в России нет ничего нового... всё, рано или поздно, возвращается на круги своя..
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