В Петербурге вандалы испортили дверь активистке, у которой проходил обыск по делу о фейках

В Петербурге неизвестные написали на двери квартиры активистки «Мирного сопротивления» Ольги Смирновой слово «предатель», залив проход жидкостью с неприятным запахом. Об этом «Фонтанке» 5 мая рассказала адвокат Смирновой Мария Зырянова.
Судя по фотографии двери, которую выложили в телеграм-канале проекта «Сетевые свободы», пострадавшая написала вандалам ответ. «Я вам не присягала! Тут — моя квартира, мой город и моя страна», — говорится в объявлении с подписью «хозяйка».
5 мая у Ольги Смирновой и еще нескольких активистов проводился обыск в рамках уголовного дела о публичном распространении фейков о ВС РФ (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Как уточнила Зырянова, обыск уже закончен, а Смирнову доставили для допроса в следственный отдел по Кировскому району Санкт-Петербурга.