Петербургскую художницу Скочиленко отправили под арест по делу о фейках про российскую армию

Василеостровский районный суд 13 апреля избрал меру пресечения для художницы Александры Скочиленко, которая обвиняется в распространении фейков о российской армии. Она отправится в СИЗО до 31 мая.



Ходатайство следствия об аресте было мотивировано тяжестью вменяемого преступления, созданием напряженности в обществе, наличием у нее друзей на Украине, отказом разблокировать телефон, а также тем, что она может скрыться от правосудия. Суд согласился с этим.



«Фонтанка.ру»

Как пояснил адвокат Скочиленко Дмитрий Герасимов, в предварительных материалах дела нет ни фотографий, ни цитат из листовок, которые она размещала вместо ценников в магазине. Звучало только слово «Мариуполь». О замене ценников полиции и администрации магазина, по его словам, сообщила бдительная покупательница. Речь идёт о «Перекрёстке» на Малом проспекте В. О., само происшествие имело место 31 марта.

автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



