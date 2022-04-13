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    Петербургскую художницу Скочиленко отправили под арест по делу о фейках про российскую армию

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    46 комментариев

    Василеостровский районный суд 13 апреля избрал меру пресечения для художницы Александры Скочиленко, которая обвиняется в распространении фейков о российской армии. Она отправится в СИЗО до 31 мая.

    Ходатайство следствия об аресте было мотивировано тяжестью вменяемого преступления, созданием напряженности в обществе, наличием у нее друзей на Украине, отказом разблокировать телефон, а также тем, что она может скрыться от правосудия. Суд согласился с этим.

    «Фонтанка.ру»

    Как пояснил адвокат Скочиленко Дмитрий Герасимов, в предварительных материалах дела нет ни фотографий, ни цитат из листовок, которые она размещала вместо ценников в магазине. Звучало только слово «Мариуполь». О замене ценников полиции и администрации магазина, по его словам, сообщила бдительная покупательница. Речь идёт о «Перекрёстке» на Малом проспекте В. О., само происшествие имело место 31 марта.

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    Защита просила избрать другую меру пресечения — поручительство за обвиняемую, запрет определенных действий или домашний арест. Один из аргументов — наличие заболевания, которое требует соблюдать строгую диету.

    Александру Скочиленко задержали 11 апреля после того, как она заменила ценники в магазине на Васильевском острове, разместив вместо них листовки о событиях на Украине. Она является обвиняемой в деле по ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти). Ей может грозить штраф от 3 до 5 млн рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (46)

    VKuser314740
    Барышня хотела известности - она ее получила.
    На 15 лет ее никто, конечно же, не посадит. Отсидит чутка, торжественно эмигрирует и будет на пару с Павленским перформансы клепать уже издалека.
    matthias
    так российская армия и сама есть один большой фейк
    266161435
    сломать жизнь человеку, это прям тренд в политике нашего государства.
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