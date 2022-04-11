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    Петербургскую художницу Александру Скочиленко везут на допрос в СК. Ее подозревают по делу о фейках про российскую армию

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    У петербургской художницы, музыканта и бывшей сотрудницы «Бумаги» Александры Скочиленко прошли обыски, сейчас ее везут на допрос в Следственный комитет. Она проходит подозреваемой по делу о фейках про российскую армию, рассказал 11 апреля «Фонтанке» адвокат девушки Дмитрий Герасимов.

    По предварительным данным, следствие полагает, что Скочиленко заменила магазинные ценники на листовки с некоторой информацией о событиях на Украине. СМИ пишут, что незадолго до задержания девушка приняла участие в пацифистском концерте.

    По статье о фейках про действия ВС России (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) петербурженке может грозить до трех лет лишения свободы.

    «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу петербургского ГСУ СКР.

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