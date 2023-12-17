33 беспилотника ночью сбили над Россией. Впервые — в Липецкой области

Минобороны России заявило, что ночью 17 декабря силами ПВО в трех регионах страны были сбиты 33 беспилотных летательных аппарата. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

По данным Минобороны, системы ПВО сработали в Липецкой, Волгоградской и Ростовской областях. Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщает, что это первый случай, когда БПЛА залетел на его территорию. «Я прошу всех сохранять спокойствие. Такие случаи неоднократно происходили в соседних регионах. Разумеется, мы понимали, что исключать этого нельзя и на нашей территории, и приняли необходимый комплекс мер для обеспечения безопасности жителей и объектов военной и гражданской инфраструктуры», — пишет глава Липецкой области.