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    33 беспилотника ночью сбили над Россией. Впервые — в Липецкой области

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    22 комментария

    Минобороны России заявило, что ночью 17 декабря силами ПВО в трех регионах страны были сбиты 33 беспилотных летательных аппарата. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

    По данным Минобороны, системы ПВО сработали в Липецкой, Волгоградской и Ростовской областях. Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщает, что это первый случай, когда БПЛА залетел на его территорию. «Я прошу всех сохранять спокойствие. Такие случаи неоднократно происходили в соседних регионах. Разумеется, мы понимали, что исключать этого нельзя и на нашей территории, и приняли необходимый комплекс мер для обеспечения безопасности жителей и объектов военной и гражданской инфраструктуры», — пишет глава Липецкой области.

    По предварительным данным, урона инфраструктуре после атаки не было и никто не пострадал.

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    Комментарии 22

    Гость17 Дек 2023 в 11:14
    Но ведь говорят что украинский фронт скоро посыпется
    +0−0
    Заливщик голосовых планок17 Дек 2023 в 10:59
    Строго по намеченному Плану!
    +0−0
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