«С богом!» Путин открыл трассу М-12 «Восток» до Казани

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел церемонию открытия автодороги М-12 «Восток». Также к мероприятию присоединились мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Татарстана Рустам Минниханов и руководители других субъектов.
«С богом! Разрешаю», — заявил Владимир Путин.
kremlin.ru
Скоростная автомагистраль М-12 «Восток» — часть транспортного маршрута «Россия». Трасса от Москвы до Казани имеет протяженность 810 км и проходит по территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, а также через Чувашию и Татарстан. Через каждые 50–80 км на трассе расположены многофункциональные зоны, в 2024 году их число достигнет 32. Стоимость проезда от столицы России до столицы Татарстана для владельцев легковых автомобилей составит 4 481 рубль.