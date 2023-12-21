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    «С богом!» Путин открыл трассу М-12 «Восток» до Казани

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    Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел церемонию открытия автодороги М-12 «Восток». Также к мероприятию присоединились мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Татарстана Рустам Минниханов и руководители других субъектов.

    «С богом! Разрешаю», — заявил Владимир Путин.

    kremlin.ru

    Скоростная автомагистраль М-12 «Восток» — часть транспортного маршрута «Россия». Трасса от Москвы до Казани имеет протяженность 810 км и проходит по территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, а также через Чувашию и Татарстан. Через каждые 50–80 км на трассе расположены многофункциональные зоны, в 2024 году их число достигнет 32. Стоимость проезда от столицы России до столицы Татарстана для владельцев легковых автомобилей составит 4 481 рубль.

    Фото: Автодор
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    Фото: Автодор

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    M-12Трасса М-12Владимир Путин
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