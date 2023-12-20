Захарова: оставшихся в Газе россиян будут эвакуировать индивидуально

Оперативная группа МЧС России завершила эвакуацию граждан РФ из Газы. На сегодняшний день вывезли практически всех россиян и их родственников, которые обратились за помощью, сообщила на брифинге 20 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



В соответствии с решением президента РФ Владимира Путина оперативная группа МЧС, которая работала в Египте с 3 ноября, вернулась в Москву, передает ТАСС. В понедельник, 18 декабря, из Каира в столицу России привезли последнюю группу россиян и палестинцев, эвакуированных из сектора Газа, в количестве 73 человек, 45 из них — дети. В дальнейшем по возможным обращениям россиян, которые по разным причинам остались в Газе, будут работать на индивидуальной основе, пишет РИА «Новости». Это касается и тех, кому согласовано разрешение на проход через контрольно-пропускной пункт «Рафах».