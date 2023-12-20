Захарова: оставшихся в Газе россиян будут эвакуировать индивидуально

Оперативная группа МЧС России завершила эвакуацию граждан РФ из Газы. На сегодняшний день вывезли практически всех россиян и их родственников, которые обратились за помощью, сообщила на брифинге 20 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В соответствии с решением президента РФ Владимира Путина оперативная группа МЧС, которая работала в Египте с 3 ноября, вернулась в Москву, передает ТАСС. В понедельник, 18 декабря, из Каира в столицу России привезли последнюю группу россиян и палестинцев, эвакуированных из сектора Газа, в количестве 73 человек, 45 из них — дети. В дальнейшем по возможным обращениям россиян, которые по разным причинам остались в Газе, будут работать на индивидуальной основе, пишет РИА «Новости». Это касается и тех, кому согласовано разрешение на проход через контрольно-пропускной пункт «Рафах».
Всего с 13 ноября по 19 декабря из сектора Газа в Россию доставили 1124 человека, среди которых было 643 гражданина России. 518 эвакуированных — дети, из них 320 россиян. Заключительную группу эвакуированных направили в пункты временного размещения. Их консультируют сотрудники миграционных подразделений МВД, в том числе о восстановлении документов и получении правового статуса. Ранее семьи эвакуированных из Газы приняли в Петербурге, а подросткам из Палестины вручили российские паспорта.
Напомним, что 7 октября этого года, после масштабного ракетного удара по Израилю, проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы страны и захвата заложников, палестино-израильский конфликт вновь обострился. Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа. Спустя полтора месяца боевых действий стороны заключили перемирие, которое продлилось с 24 ноября по 1 декабря. В рамках сделки провели также обмен израильских заложников на палестинских заключенных. После перемирия бои возобновились, став, возможно, самыми яростными за всю войну.
Накануне посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что в плену у ХАМАС все еще находятся трое граждан РФ. В ноябре палестинское движение освободило двух россиянок, находившихся в плену с 7 октября. В заявлении ХАМАС говорилось, что передача состоялась «в ответ на усилия президента России».