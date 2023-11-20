«Спасибо, что вытащили нас из этого кошмара»: Петербург принял семьи эвакуированных из Газы

В Петербурге встретили россиян из Газы: с субботы, 18 ноября, на поезде из Москвы приехали две семьи. В семье Ал-Валида Халида Мухаммада шесть человек, они приехали в ночь на 20 ноября. Когда-то мужчина учился в Петербурге, а затем уехал в Палестину.

МЧС России

— Я учился в Питере 12 лет на врача офтальмолога, — рассказал он. — Доехали очень сложно от самого дома до египетской границы. Мы очень устали. Мы прошли где-то семь километров пешком, потому что на машинах запрещено было двигаться. А потом на египетской границе нас встретили сотрудники МЧС, и там уже легче было. Они очень помогли нам приехать, помогли вытащить нас из этого кошмара. Огромное спасибо всему российскому народу.



Это уже второй поезд с людьми из Газы, первый встречали в Петербурге в ночь на 18 ноября. Надежда Галкина приехала из Эстонии встретить дочь, которую не видела уже 12 лет.



— Я их уже 12 лет не видела, как они уехали туда. Как началась там война, они ушли из дома, надо было эвакуироваться, в какой-то школе там все находились. Народу много. Ждали эвакуацию, очень надеялись, что спасут, — рассказывает она в слезах. — Голодные сидели там. Были и дети 8–12 лет. Девочка присылала сообщения: «Я голодная». Ни воды... Болели там в это время все, потому что не было воды.

С семьей приехал Асым Сирхан. Говорит, что в Петербурге уже был.



— Я был эвакуирован оттуда вместе с моей семьей. Нас сопровождали весь путь работники из МЧС России, я им очень благодарен. Они нам давали одежду всегда и работали с нашими документами. Они очень упростили наш путь. Я счастлив, что наконец-то смог вернуться в этот город, потому что я отсюда и пошел туда [в Палестину]... Я там оказался в 2011 году и вернулся сюда сейчас вот.

