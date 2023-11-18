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    Голодали и болели из-за нехватки воды. Эвакуированную из сектора Газа семью встретили родственники в Петербурге

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    12 комментариев

    Эвакуированная из сектора Газа семья из семи человек воссоединилась с родственниками на Московском вокзале в Петербурге. Кадры публикует пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Встреча произошла в ночь на субботу, 18 ноября, при участии сотрудников управления.

    Семья была эвакуирована из Газы в Москву, а затем на поезде приехала в Петербург. На всем протяжении пути их сопровождали сотрудники МЧС. Как сообщил беженец Асир Сирхан, они занимались документами, предоставляли одежду, оказывали всяческую помощь и поддержку.

    МЧС России

    «На Московском вокзале их встретили родные и представители ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, которые оказали информационную помощь и психологическую поддержку. Далее прибывшая семья из семи человек отправилась к родственникам», — сообщили в МЧС.

    Как рассказала родственница прибывших Надежда, чтобы встретить близких, она приехала из Эстонии, но в Петербурге у нее живет сестра. С родными из Газы они общались с помощью переписки, поскольку связь была очень плохая. Когда началась война, семья ушла из дома и пряталась в школе, там ждала эвакуации.

    «Они голодные сидели там. <...> Девочка сообщения присылала: «Я голодная». Ни воды… Болели там в это время все из-за нехватки воды», — рассказывает Надежда.

    По ее словам, близкие очень надеялись, что их спасут, и вот, все обошлось.

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    Эвакуация российских граждан из сектора Газа началась 12 ноября. Уже вечером 13-го числа в Домодедово приземлился первый самолет с эвакуированными — на его борту было 70 человек, в том числе дети и беременная женщина. Вторая группа прилетела ночью 14 ноября — на борту было около 100 человек. 15 ноября посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что из Газы эвакуируют еще 100 человек. В МЧС РФ говорили, что планируют вывезти всех за неделю.

    Всего в списках на эвакуацию было не менее 900 россиян, треть их которых — дети, заявляла представитель МИДа РФ Мария Захарова.

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    Комментарии 12

    Гость18 Ноя 2023 в 13:11
    Гаджеты Apple выбросили?)
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