«Мой муж остался там». Сын с цветами дожидался в Домодедово маму, эвакуированную из сектора Газа

Вторая группа россиян, эвакуированных из сектора Газа, выдвинулась в Каир, сообщило МЧС РФ ночью 14 ноября.

99 граждан России, в том числе 43 ребенка, в пункте пропуска «Рафах» разместились в автобусах, вместе с ними — медики и психологи МЧС.

Первая группа — 70 граждан РФ — прибыла вчера в Москву. Ил-76 МЧС вечером приземлился в аэропорту Домодедово, где для эвакуированных открыт пункт временного размещения. Как передаёт РИА Новости, первыми из зоны таможенного контроля вышли мужчина и женщина с пятью детьми разных возрастов. Помощник главы МЧС Александр Коровин рассказал журналистам, что медицинская помощь на борту никому из летевших не требовалась.



Самым маленьким пассажиром эвакуационного рейса был трёхмесячный младенец. Его мама рассказала, как он перенёс дорогу: «Тяжело. Он ныл, некомфортно ему было». Она добавила, что выбраться из сектора Газа было непросто, они сильно устали и хотят спать.



Молодой человек Омар Зороб несколько часов ждал в аэропорту маму, а когда она вышла, подарил ей цветы. Она рассказала журналистам, что долго не могла покинуть Газу из-за отсутствия согласования между Египтом, Палестиной и Израилем. В самом секторе Газа буквально негде прятаться от бомбежек.



«Обстановка очень тяжелая там. Мой муж остался там, он врач и не захотел уезжать, он посчитал своим долгом остаться в Палестине, со своим народом», — отметила женщина.

«Бомбардировки очень сильные, нет ни одного безопасного места. Израиль говорит, что нужно переселяться с севера на юг, но юг не безопасен, там нет ни одного безопасного места», — добавила она (цитата по РИА Новости).

Большую часть эвакуированных поселят в пункте временного размещения в Волоколамске в 120 километрах от Москвы, а некоторых отвезут к родственникам, сообщил РИА замглавы МЧС РФ Алексей Серко.



«Большинство пойдёт в санатории, пункт временного размещения на базе санатория, там комфортные условия», — сказал Серко.

На вопрос, сможет ли МЧС вывезти россиян до конца недели, Серко ответил, что это зависит от того, насколько быстро людей выпустят из Газы.

