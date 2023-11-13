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    Спецборт МЧС доставил в Москву 70 граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа

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    Первый самолет, на борту которого находятся эвакуированные из сектора Газа граждане России, приземлился в «Домодедово», сообщает 13 ноября МЧС России.

    Ил-76 чрезвычайного ведомства приземлился 21.14 мск. На его борту 70 эвакуированных из сектора Газа, уточняет РИА Новости. Первая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан в ночь на понедельник прибыла в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС РФ.

    Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».

    Израильские военные взяли под контроль все поселения возле границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам на территории сектора, в том числе и по гражданским.

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    Сектор ГазаЭвакуация
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