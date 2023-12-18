Последний рейс. МЧС завершает работу по эвакуации граждан РФ из сектора Газа

Оперативная группа МЧС России завершает работу по эвакуации граждан РФ из сектора Газа, заявил 18 декабря глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков. Об этом он сообщил на селекторном совещании.



В Каире ожидает отправки заключительная группа граждан — еще 73 человека, в том числе 45 детей. Это будет последний спецрейс.



«Российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1 124 человека. И сейчас уже можно говорить о том, что все заявки о помощи в эвакуации, поступившие через МИД, выполнены. В этой связи Президентом Российской Федерации принято решение о выводе с территории Египта оперативной группы МЧС России», — сказал Куренков.

