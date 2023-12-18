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    Последний рейс. МЧС завершает работу по эвакуации граждан РФ из сектора Газа

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    3 комментария

    Оперативная группа МЧС России завершает работу по эвакуации граждан РФ из сектора Газа, заявил 18 декабря глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков. Об этом он сообщил на селекторном совещании.

    В Каире ожидает отправки заключительная группа граждан — еще 73 человека, в том числе 45 детей. Это будет последний спецрейс.

    «Российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1 124 человека. И сейчас уже можно говорить о том, что все заявки о помощи в эвакуации, поступившие через МИД, выполнены. В этой связи Президентом Российской Федерации принято решение о выводе с территории Египта оперативной группы МЧС России», — сказал Куренков.

    Оперативная группа работает в Арабской Республике Египет с 3 ноября. Спасатели вместе с представителями МИД встречали граждан и членов их семей на пункте пропуска «Рафах», оказывали медицинскую и психологическую помощь.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что Петербург принял семьи эвакуированных из Газы, а подросткам из Палестины в торжественной обстановке вручили российские паспорта.

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    Комментарии 3

    Гость18 Дек 2023 в 13:30
    а что они там делали ?
    +0−0
    Гость18 Дек 2023 в 12:45
    Принимай пополнение
    +1−0
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