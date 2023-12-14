В Петербурге эвакуированным из Палестины подросткам вручили российские паспорта

В Санкт-Петербурге в торжественной обстановке вручили российские паспорта подросткам из Палестины. Несовершеннолетние были эвакуированы вместе с семьей бортом МЧС России с территории Палестины в конце ноября.
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД 14 декабря, документы подросткам вручили сотрудники полиции. Право стать полноправными гражданами России семья получила в упрощённом порядке на основании норм федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
Известно, что родители ребят трудятся в сфере здравоохранения: папа — хирург, мама — фармацевт. В Петербург они решили переехать, так как здесь живет их давний друг.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что Петербург принял семьи эвакуированных из Газы. Глава одной из семей рассказал, что 12 лет учился на врача-офтальмолога в Петербурге, а затем уехал в Палестину.
Напомним, Россия начала вывозить своих граждан из сектора Газа 12 ноября. Эвакуация проходит через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Представитель МИД Мария Захарова заявляла, что на эвакуацию записались не менее 900 россиян, среди которых около 300 детей. По данным на 4 декабря, эвакуированы 896 человек.