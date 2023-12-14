В Петербурге эвакуированным из Палестины подросткам вручили российские паспорта

В Санкт-Петербурге в торжественной обстановке вручили российские паспорта подросткам из Палестины. Несовершеннолетние были эвакуированы вместе с семьей бортом МЧС России с территории Палестины в конце ноября.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД 14 декабря, документы подросткам вручили сотрудники полиции. Право стать полноправными гражданами России семья получила в упрощённом порядке на основании норм федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Поделиться Поделиться





Известно, что родители ребят трудятся в сфере здравоохранения: папа — хирург, мама — фармацевт. В Петербург они решили переехать, так как здесь живет их давний друг.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что Петербург принял семьи эвакуированных из Газы. Глава одной из семей рассказал, что 12 лет учился на врача-офтальмолога в Петербурге, а затем уехал в Палестину.

