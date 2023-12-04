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    В Москву возвращают ещё 120 россиян, эвакуированных из Газы

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    В Москву вылетел очередной эвакуационный рейс МЧС с россиянами и членами их семей, которых вывезли из сектора Газа в Каир.

    МЧС России

    Как сообщили в МЧС России, вылетевший из Египта 4 декабря самолёт доставит в российскую столицу 120 человек. Среди них дети и пожилые люди.

    Эвакуация из сектора Газа проходит через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Людей перевозят автобусами в Каир, где специалисты чрезвычайного ведомства оказывают медицинскую и психологическую помощь, помогают с оформлением документов и отправляют желающих в Россию на авиации МЧС.

    В телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова со ссылкой на советника главы МЧС Даниила Мартынова сообщается, что на период временного перемирия выезд через КПП «Рафах» был закрыт. Спасателям удалось добиться продолжения эвакуации с возобновлением боевых действий. Всего эвакуировано 896 человек — в какой срок, не уточняется.

    Справка:

    Россия начала вывозить своих граждан из сектора Газа 12 ноября. Представитель МИД Мария Захарова заявляла, что на эвакуацию записались не менее 900 россиян, среди которых около 300 детей.

    Пауза в боевых действиях между ХАМАСом и Израилем длилась с 24 ноября по 1 декабря.

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