В Москву возвращают ещё 120 россиян, эвакуированных из Газы

В Москву вылетел очередной эвакуационный рейс МЧС с россиянами и членами их семей, которых вывезли из сектора Газа в Каир.
МЧС России
Как сообщили в МЧС России, вылетевший из Египта 4 декабря самолёт доставит в российскую столицу 120 человек. Среди них дети и пожилые люди.
Эвакуация из сектора Газа проходит через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Людей перевозят автобусами в Каир, где специалисты чрезвычайного ведомства оказывают медицинскую и психологическую помощь, помогают с оформлением документов и отправляют желающих в Россию на авиации МЧС.
В телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова со ссылкой на советника главы МЧС Даниила Мартынова сообщается, что на период временного перемирия выезд через КПП «Рафах» был закрыт. Спасателям удалось добиться продолжения эвакуации с возобновлением боевых действий. Всего эвакуировано 896 человек — в какой срок, не уточняется.