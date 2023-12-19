«Город, где рождается сказочное настроение!» На выставке «Россия» на ВДНХ показали гостеприимство новогоднего Петербурга

Фото: предоставлено комитетом по развитию туризма Поделиться Поделиться





Санкт-Петербург показал свое новогоднее гостеприимство на выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ. Сезон, посвященный туризму, стартовал 19 декабря и продлится до 8 января.

Как рассказал в ходе пресс-конференции глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, программа получила название «Город, где рождается сказочное настроение!». «Международная выставка-форум "Россия" дала нам возможность рассказать о разных гранях Северной столицы и показать город во всех сезонах. В преддверии Нового года мы подарим посетителям атмосферу волшебного города на Неве», — сказал он. По его словам, вклад туризма в экономику Петербурга в этом году превысит 400 миллиардов рублей. «Это существенная часть дохода», — подчеркнул он.

Фото: предоставлено комитетом по развитию туризма Поделиться Поделиться





Программа стенда поможет потенциальным туристам узнать о Петербурге новое и спланировать свое путешествие, рассчитывает Сергей Корнеев. В этом году празднование Нового года впервые пройдет без пандемийных ограничений, добавил он.

Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько отметил, что Петербург практически вышел на допандемийные показатели по турпотоку (9,4 миллиона человек, по данным «Турбарометра». — Прим. ред.). «Число иностранных туристов невелико, но динамика обнадеживает», — подчеркнул он. По словам Сергея Шпилько, Северная столица предлагает своим гостям разные варианты отдыха и привлекает разные типы туристов — от деловых до семейных.

Многие гости едут в Петербург именно за гастрономическими впечатлениями, подчеркнул президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. В Северной столице есть множество креативных рестораторов и шеф-поваров, открывается большое количество кулинарных школ, добавил он.



Фото: предоставлено комитетом по развитию туризма Фото: предоставлено комитетом по развитию туризма Фото: предоставлено комитетом по развитию туризма Поделиться Поделиться





Первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев подчеркнул, что Петербург — место притяжения и драйвер развития экономики России, в том числе в сфере туризма.



О гостеприимстве Петербурга в преддверии и во время зимних праздников не только говорили, но и показывали. Преобразилась сама экспозиция Петербурга: копия Дворцового моста обрела подсветку из гирлянд, а мультимедийная панорама превратилась в сказочный новогодний город. Стенд украсили наряженные елки и персонажи сказки «Щелкунчик».



Фото: предоставлено комитетом по развитию туризма Поделиться Поделиться





Фото: предоставлено комитетом по развитию туризма Поделиться Поделиться





К слову, елка наряжена игрушками с миниатюрами петербургских достопримечательностей, а размещенный на них QR-код ведет на страницу с информацией о локации. Талисманами Северной столицы стали Чижик-пыжик, который будет загадывать загадки и раздавать подарки, и Кот-почтальон, который поможет гостям написать и отправить новогоднее поздравление. Кроме того, на мультимедийном шаре каждый посетитель сможет выбрать понравившийся ему дизайн елочной игрушки или создать собственный дизайн яйца Фаберже, а после создать их во время мастер-класса.



Каждый день с 17:00 до 19:00 на стенде Петербурга будут показывать авторскую сказку о путешествии по новогодней культурной столице. Также будут проходить концерты и розыгрыши призов.



Фото: предоставлено комитетом по развитию туризма Поделиться Поделиться





О своем личном Петербурге расскажут амбассадоры Северной столицы. Среди них директор Русского музея Алла Манилова; депутат Госдумы и спортсмен Николай Валуев; журналист и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль; певец, актер и режиссер Олег Погудин, рок-группа «Кукрыниксы» и другие знаменитости. Также гостей ждут викторины, конкурсы и мастер-классы от Русского музея, Российского этнографического музея, Молодежного центра Государственного Эрмитажа, Музея Фаберже, Музейно-исторического парка «Остров фортов», ФК «Зенит» и других культурных учреждений Петербурга.