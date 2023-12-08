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    Турбарометр посчитал, сколько туристов посетили Петербург в 2023 году

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    Северная столица остается местом притяжения туристов. С начала 2023 года город посетили более 9 миллионов туристов. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

    По предварительным оценкам специалистов «Турбарометра Санкт-Петербурга», в 2023 году количество туристов, посетивших город на Неве, достигнет 9,4 млн человек. Это на 1,3 млн больше, чем в прошлом году.

    Как считают аналитики, на рост турпотока повлияло в том числе продвижение туристских возможностей города и введение электронной визы для граждан 55 государств. Эти факторы существенно сказались на увеличении иностранного турпотока. В текущем году он вырос на 68% — с 342 тысяч до 574 тысяч человек. При этом доля гостей из-за рубежа в общем турпотоке остается низкой — около 6%.

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