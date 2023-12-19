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    Шойгу назвал российскую армию самой боеспособной в мире

    1965

    На данный момент армия России является самой подготовленной и боеспособной в мире. Такое заявление 19 декабря в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны сделал министр обороны Сергей Шойгу.

    «На сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях», — заявил министр Шойгу (цитата по РИА Новости).

    Шойгу полагает, что опыт специальной военной операции показал, что ВС РФ способны «адекватно и оперативно» реагировать на действия любого современного противника. Боевой опыт получили уже более 650 тысяч военнослужащих, подчеркнул он.

    Ранее Сергей Шойгу рассказал, что с начала СВО потери Украины составили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. А Владимир Путин в свою очередь указал на недостатки российской армии, которые вскрыла спецоперация.

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    Сергей ШойгуМинобороны
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