Шойгу назвал российскую армию самой боеспособной в мире

На данный момент армия России является самой подготовленной и боеспособной в мире. Такое заявление 19 декабря в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны сделал министр обороны Сергей Шойгу.

«На сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях», — заявил министр Шойгу (цитата по РИА Новости).

Шойгу полагает, что опыт специальной военной операции показал, что ВС РФ способны «адекватно и оперативно» реагировать на действия любого современного противника. Боевой опыт получили уже более 650 тысяч военнослужащих, подчеркнул он.