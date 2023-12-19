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    Путин рассказал, какие проблемы в армии вскрыла спецоперация на Украине

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    В ходе своей речи на расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине выявила ряд проблем в российской армии.

    По словам Путина, необходимо серьезно перестроить работу системы связи, чтобы она была более эффективной. Также необходимо более эффективно применять современные средства разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы. Необходимо нарастить возможности российской спутниковой группировки не только в зоне специальной военной операции, но и на глобальном уровне.

    Кроме того, необходимо серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов и беспилотников разных типов.

    Путин также отметил, что необходимо совершенствовать работу ПВО. По его словам, российские системы ПВО С-300 работают безотказно, но необходимо уделять больше внимания защите от беспилотников.

    Говоря о текущей обстановке в зоне боевых действий, президент Путин рассказал, что российские войска владеют инициативой. «Мы делаем то, что считаем нужным», — заявил глава государства.

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    Владимир Путин
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