Путин рассказал, какие проблемы в армии вскрыла спецоперация на Украине

В ходе своей речи на расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине выявила ряд проблем в российской армии.
По словам Путина, необходимо серьезно перестроить работу системы связи, чтобы она была более эффективной. Также необходимо более эффективно применять современные средства разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы. Необходимо нарастить возможности российской спутниковой группировки не только в зоне специальной военной операции, но и на глобальном уровне.
Кроме того, необходимо серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов и беспилотников разных типов.
Путин также отметил, что необходимо совершенствовать работу ПВО. По его словам, российские системы ПВО С-300 работают безотказно, но необходимо уделять больше внимания защите от беспилотников.
Говоря о текущей обстановке в зоне боевых действий, президент Путин рассказал, что российские войска владеют инициативой. «Мы делаем то, что считаем нужным», — заявил глава государства.