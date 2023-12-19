Путин рассказал, какие проблемы в армии вскрыла спецоперация на Украине

В ходе своей речи на расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине выявила ряд проблем в российской армии.



По словам Путина, необходимо серьезно перестроить работу системы связи, чтобы она была более эффективной. Также необходимо более эффективно применять современные средства разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы. Необходимо нарастить возможности российской спутниковой группировки не только в зоне специальной военной операции, но и на глобальном уровне.