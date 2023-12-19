Шойгу назвал потери украинской армии с начала спецоперации

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом 19 декабря в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«С начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными», — заявил Сергей Шойгу.
По его словам, российские военные почти за два года уничтожили 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров противника, 553 самолета и 259 вертолетов. Еще 7,5 тысяч орудий полевой артиллерии и активных систем залпового огня.
На стороне Украины сражаются иностранцы, среди которых были ликвидированы 1 427 граждан Польши, 466 американцев, 344 гражданина Великобритании, добавил Шойгу.
Ранее в ходе заседания президент РФ Владимир Путин рассказал, какие проблемы в армии вскрыла спецоперация на Украине. Глава государства призвал перестроить работу системы связи и применять более современные средства разведки.