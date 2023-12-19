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    Боевые действия

    Шойгу назвал потери украинской армии с начала спецоперации

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    Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом 19 декабря в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    «С начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными», — заявил Сергей Шойгу.

    По его словам, российские военные почти за два года уничтожили 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров противника, 553 самолета и 259 вертолетов. Еще 7,5 тысяч орудий полевой артиллерии и активных систем залпового огня.

    На стороне Украины сражаются иностранцы, среди которых были ликвидированы 1 427 граждан Польши, 466 американцев, 344 гражданина Великобритании, добавил Шойгу.

    Ранее в ходе заседания президент РФ Владимир Путин рассказал, какие проблемы в армии вскрыла спецоперация на Украине. Глава государства призвал перестроить работу системы связи и применять более современные средства разведки.

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    Сергей ШойгуМинобороны

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