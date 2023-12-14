Вы давно не видели таких цен. Как подорожал новогодний стол с 2014 года

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





«Индекс оливье», рассчитанный по методике Росстата, составил в 2023 году 523 рубля. Это на 8 % больше, чем год назад, и в два раза больше, чем в 2014 году, когда тазик салата на четыре порции обходился россиянам в 257 рублей.

«Фонтанка» решила провести собственный замер предновогодней инфляции. За основу мы взяли подшивку каталогов сети Metro Cash&Carry за декабрь — январь с 2014-го по 2023 год и сравнили цены на 10 популярных продуктов в Петербурге.

В выборку попали икра, апельсины, шампанское, шоколадные конфеты, лимонад-кола, тушка курицы, а также несколько ингредиентов салата оливье, которые присутствовали в каталоге: вареная колбаса, зеленый горошек, маринованные огурцы и майонез.



Мы взяли для сравнения сопоставимые позиции. Если в какой-то из годов конкретный продукт не попадал в каталог, он заменялся аналогичным товаром другого производителя из той же ценовой категории. Там, где такая замена не представляется возможной, данные отсутствуют. Для корректности сравнения разные упаковки одного товара приводились к единому объему.

Нужно оговориться, что хотя в каталоге отображены акционные цены, то есть стоимость с учетом скидки, которую предоставляет производитель, но, на наш взгляд, они отражают реальную стоимость, по которой покупатель мог приобрести конкретный товар в канун Нового года.



Как видно из графика, товары за период наблюдения не только дорожали, но и дешевели. Это можно объяснить как рыночными факторами, так и тем, что в разные годы производитель мог давать на один и тот же товар разный процент скидки. Это, в свою очередь, может зависеть в том числе от того, насколько корректно он оценил спрос, с какими запасами товара подошел к Новому году и насколько заинтересован от них избавиться. Однако на девятилетней дистанции динамика акционных цен все же может отображать реальные темпы инфляции. Наконец, глядя на стоимость продуктовой корзины девятилетней давности, можно просто испытать ностальгию.



Сильнее всего выросли цены на шоколадные конфеты. Мы проследили, как менялась стоимость упаковки конфет популярной марки Ferrero Rocher. Если в 2014 году набор в 300 граммов можно было купить за 389 рублей, то сейчас на сайте Metro в пересчете на тот же объем конфеты стоят уже 1365 рублей с учетом скидки. Рост за девять лет — в 3,5 раза. Еще год назад коробка Ferrero Rocher обошлась бы в 759 рублей, что в два раза больше, чем в 2014-м. В этом году цены на сладости растут рекордными темпами из-за плохого урожая какао-бобов, а заодно из-за ослабления рубля. К слову, сейчас потребителю Metro предлагает продукт, произведенный в Германии, хотя у Ferrero есть собственное производство во Владимирской области.



Еще одно заметное подорожание в девятилетней перспективе продемонстрировала икра лосося. Если 100-граммовая баночка в 2014-м стоила 260 рублей, то в 2023 году уже 732. Рост почти в три раза. Резкий скачок цены произошел в 2021 году, когда цены достигли исторического максимума. В 2022 году икра подешевела, но деликатес снова начал дорожать в этом году, несмотря на рекордные объемы производства.

Шампанское по каталогу Metro можно проследить с 2017 года. За шесть лет бутылка Chateau Tamagne выросла в цене в 1,6 раза, с 225 до 349 рублей. Апельсины, которые также присутствуют в каталогах с 2017 года, за это время подорожали более чем в два раза — с 60 до 139 рублей за килограмм.



Двухлитровую бутылку Coca-Cola в 2014 году можно было купить за 46 рублей, сейчас два литра напитка, который завод американской компании с прошлого года выпускает под локальной маркой «Добрый Кола», обойдутся в три раза дороже — в 140 рублей.

Тушка курицы в декабре 2014 года продавалась за 115 рублей за килограмм. Сейчас она стоит в 2,2 раза больше — 249 рублей. По сравнению с прошлым годом цена выросла на 40%. О причинах резкого подорожания мяса курицы ранее рассказывала «Фонтанка». Производители объясняют ситуацию дефицитом кадров, проблемами с обслуживанием иностранного оборудования и иностранными ветеринарными препаратами, а также и валютной составляющей.

Прибавили в цене и ингредиенты на салат оливье. Докторская колбаса (мы взяли за базовую позицию для сравнения продукцию компании «Велком» — покупателя российских активов компании Valio) сейчас стоит в два раза больше, чем девять лет назад: 324 рубля за палку весом в 660 граммов против 169 рублей в 2014 году.



Маринованные огурцы по каталогам Metro можно проследить лишь с 2015 года. Сейчас банка новогодней консервации весом 500 граммов обойдется в среднем в 123 рубля, что в 1,6 раза дороже, чем восемь лет назад. Причем основной скачок произошел за последний год: в прошлом году продукция стоила даже дешевле, чем в 2015-м. О причинах резкого роста цен на огурцы (а также помидоры) в этом году тоже уже рассказывала «Фонтанка». Инфляцию разогнали ослабление рубля и дефицит кадров, наложившиеся на сезонные факторы.



Динамику яиц проследить не получится — они встречаются в новогоднем каталоге Metro всего один раз. Зато майонез, в классический рецепт которого входят яичные желтки, за последние девять лет вырос в цене в три раза — с 42,5 до 149 рублей (за основу для сравнения мы взяли продукцию «Махеевъ» 770 г).



Консервированный зеленый горошек (преимущественно сравнивались цены на Bonduelle) подорожал с 2014 года в 2,4 раза — с 47 до 113 рублей за банку объемом 340 граммов.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

