Подорожание оставили на сладкое. Поставщики кондитерских изделий хотят поднять цены до 20%

Фото: Николаев Сергей/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ряд производителей и поставщиков кондитерских и хлебобулочных изделий сообщили о намерении повысить цены на шоколад, кондитерские и хлебобулочные изделия на 5–20 %. Помимо зависимого от курса рубля какао, растет стоимость муки и сахара, а заодно дорожает логистика. Сотрудникам тоже приходится повышать зарплату на фоне инфляции. Ретейлеров просят принять новые условия, если они не хотят снижения качества. До полки рост цен доберется к Новому году.



Об изменения условий закупок «Фонтанке» рассказали представители нескольких федеральных и региональных сетей. В распоряжении редакции есть с десяток писем, адресованных ретейлерам, где говорится о причинах, подтолкнувших к такому решению.



Так, фабрика «Славянка» (шоколад «Особый», конфеты «Белочка», «Мишка на Севере», батончик «Крупская» и др.) с 1 сентября поднимает цены от 5 до 20%. Как отмечает компания, «резкий рост курсов иностранной валюты оказал значительное влияние на себестоимость выпускаемой продукции», так как доля сырьевой составляющей, зависящей от них, превышает 70%. Так, с марта 2022 года, когда компания в последний раз пересматривала цены, стоимость какао-бобов выросла на 53%, какао-порошка — на 24%, сахара — более чем на 30%, арахиса — в среднем на 22%, эквивалента масла какао — на 45%, жиров — более чем на 25%. Помимо ингредиентов дорожала упаковка (более чем на 10%) и логистические услуг (на 18%)



«На фоне роста инфляции и резко обострившегося дефицита производственного персонала произведена индексация заработной платы сотрудников в среднем на 25%», — добавляют в «Славянке». В итоге себестоимость возросла более чем на 26%. По мнению производителя, «ситуация на сырьевом и валютном рынке остается довольно стабильной», а значит по всем перечисленным выше позициям «можно прогнозировать дальнейший рост цен». Подорожание необходимо для «обеспечения стабильности качества продукции».

«Эссен Продакшн» (конфеты «Золушка», «Лунная соната», «Белый мишка», «ДаЁжъ», плитка Essen и др.) ввел новые цены на шоколадную кондитерскую продукцию еще с 1 августа. Компания сообщает, что с января 2023 года сахар подорожал на 20%, эквивалент масла какао — на 20%, заменитель масла какао нелауринового типа на 50%, какао-продукты — на 20–25%, пищевые добавки на 7–10%. «При содержании указанных ингредиентов от 30% и более рост себестоимости составляет от 2,5 до 7% в зависимости от категории», — говорит производитель. Стоимость логистики со второго квартала 2022 к первому кварталу 2023 выросла на 11%.



Также о росте стоимости продукции сообщили несколько международных производителей сладостей. Например корейское «Лотте-КФ Рус» (бисквит ChocoPie, соломка Pepero, шоколад Dream Cacao, карамель «Стаккато» и др.) с 1 сентября поднимает цены на 5–15%. Это связано с увеличением затрат на импортное сырье, ростом тарифов на железнодорожные и морские перевозки и с увеличение акцизов таможенных пошлин и сборов, уплачиваемых при импорте из Республики Корея.

Немецкая Storck с 1 сентября поднимает цены на конфеты Merci на 15%, на Toffefee — на 10%, на плитки Merci на 8%, на жевательные конфеты Mamba — на 10%. Впрочем в России у компании производства нет — вся продукция производится в Германии. С одной стороны, это «свидетельствует о неизменном высоком качестве», с другой о «высокой зависимости стоимости от курса евро к рублю», — признает компания.



Также о подорожании заявила кондитерская фабрика «Микаелло», с конца августа выпускаемые ей фрукты в белой и темной глазури выросли в цене на 10%. На столько же подняла стоимость «Фрязинская кондитерская фабрика». Главная причина — ослабление рубля. Доля валютной составляющей в себестоимости (какао-продукты, жиры, этикет, картонная упаковка, обслуживание оборудования) превышает 60%, поясняет компания.

Продукция «Бискотти плюс» с 1 сентября станет дороже на в среднем 4–14%. Производитель печенья также ссылается на рост курса валют. Также возросла стоимость транспортных услуг (21–30%), электроэнергии (12,2%), газа (12%) дизельного топлива (10,5%), тары и упаковки (10%), прочие прочие хозяйственные расходы увеличились 16–32%. Поставщики компании подняли отпускные цены в среднем на 10–50%



Производитель халвы и козинаков «Азовская кондитерская фабрика» сообщила об изменении условий поставок еще с 7 августа. Компания ссылается на рост стоимости сахара более чем на 15% за последние несколько месяцев, увеличение стоимости импортных ингредиентов и значительное изменение плеча доставки.

По словам ретейлеров, еще раньше заявили о повышении цен такие иностранные гиганты как Ferrero, Mondelez, Nestle, Mars, а также российские «Объединенные кондитеры».

Но цены растут не только у кондитеров. Петербургская «Дарница» спустя неделю после известий о покупке ее БХК «Коломенский», сообщила о намерении увеличить расценки со 2 октября до 15%. Компания называет меру вынужденной: дорожают вкусовое сырье, упаковочные материалы, ФОТ, экспедиционные коммунальные и хозяйственные расходы, также оказывают давление на себестоимости изменение валютного курса и увеличение ключевой ставки. «Для осуществления бесперебойных поставок необходимо своевременно осуществлять закупку сырья. Повышение цен также значительно влияет на сохранение текущего скидок на проведение акционной активности», — аргументирует производитель. То есть те, кто откажется покупать по новым ценам, не получит скидок.



Отложенное подорожание

Если обратиться к данным официальной статистики, цены на муку в целом стабильны (+1% с начала года). Но собеседники «Фонтанки» не видят здесь противоречия. «В цене батона мука составляет 6 рублей, а логистика уже 7», — говорит топ-менеджер одной из сетей. Однако усиление позиций на петербургском рынке «Коломенского», который ранее приобрел «Хлебный дом» (экс-Fazer), а теперь и «Дарницу», не может не тревожить ретейлеров с точки зрения дальнейшей ценовой политики.



По другим составляющим рост более заметный. Так, сахар подорожал на 20% с марта по июль, но до максимумов весны 2022 года стоимость не дошла.



А вот шоколад растет в цене не только из-за курса. В конце июля стоимость нью-йоркских фьючерсов на какао достигла максимума за десятилетие. Это связано с различными проблемами в Западной Африке, ключевом поставщике какао-бобов, где производство страдает от проливных дождей.

Впрочем, по словам ретейлеров, резкого подорожания товара на полке не произойдет. В одной из федеральных сетей сообщили, что пока рассматривают новые условия и повышение цен пока не принимали.



В другой компании, работающей в Петербурге и Ленобласти, сообщили, что потихоньку принимают подорожания, но пока цену на полке не меняют, поскольку пока торгуют старыми запасами. «В большинстве случаев когда сильное подорожание создаем запас на несколько месяцев», — отметил собеседник издания.



Подорожание также ведет за собой пересмотр ассортимента: какие-то позиции будут выводиться и заменяться на другие, чего-то сети будут закупать меньше. Но на самые ходовые товары цены будут расти быстрее. В среднем до полки подорожание доходит за три месяца. «Обычно об этом объявляют летом, чтобы к Новому году все поднялось», — говорит представитель сети.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

