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    Хлебная консолидация. Покупатель Fazer получил разрешение на приобретение «Дарницы»

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    БКХ «Коломенский» купит петербургское хлебное производство ГК «Дарница». Как сообщила 23 августа Федеральная антимонопольная служба, она удовлетворила ходатайство «Коломенского» о приобретении 100% долей в уставном капитале компании.

    БКХ «Коломенский» принадлежит владельцу девелоперской группы «Sminex-Интеко» Алексею Тулупову. Ранее эта компания выкупила российский бизнес финской Fazer и тверское предприятие «Волжский пекарь». По данным СПАРК, в 2022 году выручка «Коломенского» превысила 31 млрд рублей, чистая прибыль — 584,6 млн рублей.

    «Дарницей» владеет «Аладушкин групп» бизнесмена Александра Аладушкина. Причем он приобрел компанию совсем недавно — в начале 2023 года. Выручка ГК «Дарница» за 2022 год составила 5,5 млрд рублей, чистая прибыль — 18,4 млн рублей.

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