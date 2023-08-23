Хлебная консолидация. Покупатель Fazer получил разрешение на приобретение «Дарницы»

БКХ «Коломенский» купит петербургское хлебное производство ГК «Дарница». Как сообщила 23 августа Федеральная антимонопольная служба, она удовлетворила ходатайство «Коломенского» о приобретении 100% долей в уставном капитале компании.
БКХ «Коломенский» принадлежит владельцу девелоперской группы «Sminex-Интеко» Алексею Тулупову. Ранее эта компания выкупила российский бизнес финской Fazer и тверское предприятие «Волжский пекарь». По данным СПАРК, в 2022 году выручка «Коломенского» превысила 31 млрд рублей, чистая прибыль — 584,6 млн рублей.
«Дарницей» владеет «Аладушкин групп» бизнесмена Александра Аладушкина. Причем он приобрел компанию совсем недавно — в начале 2023 года. Выручка ГК «Дарница» за 2022 год составила 5,5 млрд рублей, чистая прибыль — 18,4 млн рублей.