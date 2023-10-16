Урожай на вес золота. Цены на огурцы и помидоры приготовились к новым рекордам

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В продуктовой корзине петербуржца дорожает не только курица. Как следует из данных Петростата, только в сентябре цены на помидоры на полках магазинов выросли на 18%, на огурцы — на 8,6%. Ослабление рубля и дефицит кадров, наложившиеся на сезонные факторы, вероятно, продолжат разгонять инфляцию. К концу зимы — началу весны стоит ожидать новых ценовых рекордов.



Скачок цен, зафиксированный официальной статистикой, с одной стороны, это обычное для осени явление. «Основной поток местной продукции — огурцов и помидоров — в сентябре иссякает, идет спад поступлений от подсобных хозяйств на рынок», — комментирует владелец сети овощных лавок Ашот Эфендиев. А раз меньше предложения, выше цена — закон рынка, ничего личного.



Но продукция дорожает и в годовом выражении. По данным Росстата, в начале октября жители Петербурга покупали помидоры в среднем по 178,4 рубля за килограмм, что на целых 36% больше, чем годом ранее. Килограмм огурцов сейчас обходится потребителям Северной столицы в 118,8 рубля, что на 13% больше, чем год назад.



При этом сезонное подорожание по сути только началось. Если посмотреть на графики прошлых лет, то разница между минимальной стоимостью конца лета и пиковыми значениями по помидорам составляла в среднем 2,4 раза, а по огурцам достигала и 4 раз. Если тенденция повторится, то в 2024 году ретейлерам будет впору крепить к салатному набору антикражные метки, как на икру и дорогой алкоголь. «Фонтанка» спросила у экспертов, что разгоняет овощную инфляцию и стоит ли ждать новых ценовых рекордов.



Основных причин три — общая инфляция, валютная составляющая и дефицит кадров, ответили «Фонтанке».

По томатам зависимость от ослабления рубля более наглядная. По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), Россия обеспечивает себя помидорами лишь на 62%, остальное импортируется. «Осенью отечественный товар заканчивается, начинается завоз томатов — турецких, иранских», — отмечает Ашот Эфендиев.



Из-за курсовых колебаний растет цена на импортные томаты, а под них подтягиваются и российские, рассказывает президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. «Несмотря на то что власти увеличили квоты на ввоз импортных томатов, это не повлияло на предложение», — отмечает он. Основной импортер — это Турция. На стоимость ее продукции наложились землетрясение, выборы и бешеная инфляция внутри страны.



По огурцам Россия обеспечивает себя на 95%, отмечают в ИКАР. Ранее член правления Плодоовощного союза Ирина Мурашова в качестве причины аномального летнего повышения цен на огурцы называла низкий урожай из-за очень жаркого лета.

С окончанием сезона грунтовых овощей основным поставщиком становятся тепличные хозяйства. Но в темное время года в них приходится чаще включать освещение и больше отапливать, тогда как цены на электроэнергию растут, рассказывает Ашот Эфендиев.

«В структуре себестоимости как у импортной, так и у отечественной продукции значительное место занимает газ. А энергоносители подорожали не только у нас», — отмечает Алексей Ситников.



Еще один существенный фактор — дефицит трудовых ресурсов. В структуре себестоимости помидоров и огурцов зарплаты овощеводов — это вторая по величине статья затрат — на нее приходится около 30%, говорит Алексей Ситников. «Чтобы конкурировать за работников с другими отраслями, надо было повышать уровень оплаты труда», — комментирует он.

Такая ситуация происходит по всей цепочке поставок. «Мне пришлось работникам на 8–10% прибавить зарплату: сначала один подал заявление на увольнение, потом второй», — комментирует Ашот Эфендиев. В такой ситуации продавцы вынуждены либо повышать цену, либо терять доходность. Также в подорожание овощей вносят вклад другие общерыночные причины — подорожание логистики из-за роста цен на бензин и дизельное топливо, растут арендные ставки.



Впрочем, цена растет не у всех. Как рассказал «Фонтанке» директор ТД «Выборжец» Александр Бельковец, стоимость его продукции, выращенной в теплицах Ленобласти, пока держится на прежнем уровне, несмотря на общую инфляцию. Этого удается добиться за счет роста объемов. «Большое предложение при том, что спрос такой же», — пояснил он. А вот помидоры «Выборжец» снял с производства: выращивать их в северных широтах невыгодно — они проигрывают в конкурентной борьбе томатам из южных регионов.



Что касается будущих рекордов, то, по прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит увеличиваться. «Предпринимаемое Банком России ужесточение денежно-кредитной политики сдержит избыточное расширение внутреннего спроса и ограничит его проинфляционные последствия», — говорится в отчете регулятора.



По мнению Алексея Ситникова, по томатам цены уже вышли на плато и дальнейшего повышения не будет. А вот по огурцам можно ждать обычных сезонных колебаний. Фактором неопределенности остается грядущий рост стоимости электроэнергии. «Окончательного решения пока нет, но ожидается рост тарифов в декабре: если будет на уровне 10% — это серьезный фактор повышения себестоимости», — заключил он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

