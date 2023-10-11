Не туда ограничили. Помидоры и бананы за сентябрь подорожали на 20%, а дизель — всего на 6%

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Росстат 11 октября опубликовал данные о том, что больше всего подорожало и подешевело за месяц. Пока власти страны сдерживали внутренние цены на топливо, которое по итогам месяца выросло чуть более чем на 6%, инфляцию толкали вверх помидоры и бананы. И вместе они разогнали годовую инфляцию до 6%.



За сентябрь цены в России выросли на 0,87% после августовских 0,28%. Таким образом, с начала года рост составил 4,6%, хотя в августе показатель был еще только на 3,7%. Прошлогодние темпы говорят: «На сезонность не спишешь». В сентябре 2022 года за месяц цены показывали рост на 0,05%, в августе 2022-го вообще упали на 0,5%.



В Петербурге в сентябре инфляция составила 0,5%. С начала года цены в городе выросли на 4%. В Москве, для сравнения, за тот же период — плюс 4,9%.

Чтобы понять, чем обусловлена высокая инфляция в сентябре, далеко ходить не надо. Только помидоры в стране за месяц подорожали на 21,7%, бананы — на 19,3%. Несильно от них отстали огурцы (+13,2%) и апельсины (+12,2%). Нивелировать это хоть немного смогли капуста, которая подешевела на 22,7%, морковь (-17,6%), картофель (-13,9%) и лук (-13,5%).



Интересно, что месяцем ранее подешевело почти все из плодоовощной группы. «В августе значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Цены на капусту белокочанную снизились в среднем на 29,6%, лук репчатый — на 27,0%, картофель — на 23,1%, морковь — на 20,4%, помидоры — на 17,5%, свеклу столовую — на 13,8%, виноград — на 11,1%. В то же время подорожали апельсины — на 21,0%, огурцы — на 4,2%, бананы — на 3,6%, зелень свежая — на 2,7%, груши — на 1,5%, яблоки — на 1,3%, сухофрукты — на 0,6%, чеснок — на 0,5%», — сообщал Росстат.



В сентябре же заметно подорожала и курятина. Яйца прибавили в цене 7,8% за месяц, мясо — 5,6%, в частности окорочка — 4,5%.



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На фоне волатильности соседей по потребительской корзине у непродовольственных товаров, можно сказать, все спокойно. Наибольший рост предсказуемо показали газомоторное и дизельное топливо — 6,2%. За ними в рейтинге самых подорожавших аспирин (+4,9%), рост спроса на который возрос из-за сезонных заболеваний. Бензин в целом по стране вырос на 2,1%. Успех это или провал, не вполне понятно — смотря с чем сравнивать. На фоне помидоров вроде жить можно.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Бензин по осени считают. Экстренные меры сдвинули цены на заправках лишь на считаные копейки Казалось бы, из-за ослабления рубля должны расти в цене импортная электроника и бытовая техника. И, например, электрочайники подорожали на 2,2%, миксеры и блендеры — на 1,5%, холодильники и электродрели — на 1,4%, плиты и электроутюги — на 1,3%. Но не выходит из головы проклятый помидор.

А телевизоры даже оказались в лидерах снижения, но чисто технически. Цены на них снизились на 0,7%.



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Замыкают ежемесячный обзор Росстата услуги, и здесь все выглядит понятно. Самая волатильная составляющая в этой категории — цены на авиабилеты, поэтому туристические услуги оказались как в лидерах подорожания, так и удешевления. Так, стоимость поездки на отдых в Объединённые Арабские Эмираты выросла на 13,6%, в Египет — на 12,1%, в то же время отдых на черноморском побережье России и в Крыму стал обходиться на 11,7% меньше.



В целом за месяц стоимость авиабилета в эконом-класс снизилась на 5,9%. При этом проезд в такси стал дороже на 1,9%.



Еще в лидеры подорожания выбились образовательные услуги. Вероятно, так в статистических данных отразилось начало учебного года. Обучение в колледже в среднем по стране стало дороже на 10,9%, в негосударственном вузе — на 8,8%, в государственном — на 8,1%, также на 8,9% подорожало проживание в студенческом общежитии.



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Недельную динамику цен можно назвать умеренной. За период с 3 по 9 октября они в стране выросли на 0,24% после 0,21% неделей ранее. А вот показатель годовой инфляции перемахнул за 6% (ровно столько получилось по итогам сентября) и составил 6,26%. Такие данные приводит Минэкономразвития в свежем обзоре текущей ценовой ситуации.



Недельную инфляцию возглавляют продукты (но не фрукты и овощи, цены на которые уже снова начали снижаться). Также ведомство отмечает ускорение подорожания легковых автомобилей, электро- и бытовых приборов, а также авиабилетов на внутренние рейсы в категории услуг.



Все это выглядит интересно на фоне дискуссии о ключевой ставке. Сегодня глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил https://www.fontanka.ru/2023/10/11/72799070/, что ее повышение может привести к проблемам финансирования крупных инвестпроектов. В то же время зампред Банка России Алексей Заботкин в комитете Госдумы по финансовому рынку предупредил, что несоответствие ставок инфляционным и девальвационным ожиданиям может привести к самоподдерживающемуся ослаблению рубля по турецкому сценарию. Соответствуют ли ставки ожиданиям в России, ЦБ будет оценивать на предстоящем заседании. Оно назначено на 27 октября.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

