    Сейчас

    -12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -12˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -15

    1 м/с, вос

    772мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.58eur99.13

    «Взял нож с кухни и погнался за детьми». Иностранец под видео признал нападение на игравшего в снежки школьника в Петербурге

    1510
    17 комментариев

    Удар ножом, который получил игравший в снежки школьник из Красносельского района Петербурга, потянул на две уголовных статьи. Со слов задержанного за нападение выходит, что гонял он не только его.

    «Погнался за детьми», — говорит 62-летний гражданин Таджикистана на видео, которое петербургский Следственный комитет опубликовал 6 декабря. Удар ножом он подтверждает. «Взял с кухни», — отвечает мужчина.

    Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    Оперативники уголовного розыска задержали его накануне на площади Чернышевского. Как сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчине вменяют умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.

    Ещё одно дело расследует СК — оно возбуждено по статье о хулиганстве. В перспективе материалы объединят в одно производство.

    14-летнего восьмиклассника с открытой раной бедра госпитализировали вечером 1 декабря. По предварительным данным «Фонтанки», школьник играл в снежки на улице Пограничника Гарькавого и попал в окно квартиры. В ответ получил удар ножом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НападениеНожСнежки
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close