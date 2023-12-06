«Взял нож с кухни и погнался за детьми». Иностранец под видео признал нападение на игравшего в снежки школьника в Петербурге

Удар ножом, который получил игравший в снежки школьник из Красносельского района Петербурга, потянул на две уголовных статьи. Со слов задержанного за нападение выходит, что гонял он не только его.
«Погнался за детьми», — говорит 62-летний гражданин Таджикистана на видео, которое петербургский Следственный комитет опубликовал 6 декабря. Удар ножом он подтверждает. «Взял с кухни», — отвечает мужчина.
Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации
Оперативники уголовного розыска задержали его накануне на площади Чернышевского. Как сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчине вменяют умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.
Ещё одно дело расследует СК — оно возбуждено по статье о хулиганстве. В перспективе материалы объединят в одно производство.
14-летнего восьмиклассника с открытой раной бедра госпитализировали вечером 1 декабря. По предварительным данным «Фонтанки», школьник играл в снежки на улице Пограничника Гарькавого и попал в окно квартиры. В ответ получил удар ножом.