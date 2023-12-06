«Взял нож с кухни и погнался за детьми». Иностранец под видео признал нападение на игравшего в снежки школьника в Петербурге

Удар ножом, который получил игравший в снежки школьник из Красносельского района Петербурга, потянул на две уголовных статьи. Со слов задержанного за нападение выходит, что гонял он не только его.



«Погнался за детьми», — говорит 62-летний гражданин Таджикистана на видео, которое петербургский Следственный комитет опубликовал 6 декабря. Удар ножом он подтверждает. «Взял с кухни», — отвечает мужчина.